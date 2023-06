Hamburg (ots) -Die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) und der Paritätische Hessen haben am 22. Juni ihren diesjährigen Kunstpreis für Werke von kunstschaffenden Menschen mit Behinderungen vergeben. Eine Künstlerin sowie eine Gruppe Kunstschaffender und ein Künstler aus Leonberg, Bad Honnef und Fechenheim wurden am 22. Juni im Rahmen des BGW-Auftritts bei den Special Olympics World Games in Berlin ausgezeichnet.Ein Schreibkunstwerk für die WeihnachtskarteDas Weihnachtskartenmotiv der BGW und des Paritätischen Hessen steht fest. Auch in diesem Jahr gab es dafür den gemeinsamen Wettbewerb für Menschen mit Behinderungen zum Motto "Weihnachten". Silvia Thimm, Vorstandsmitglied der BGW, übergab die Preise im Sommergarten der Messe an die Gewinnerinnen und Gewinner des Kunstpreises. Nicht Engel oder Weihnachtsmänner gewannen in diesem Jahr das Rennen um Platz 1, sondern Schreibkunst mit einer Botschaft an den Nikolaus.1. Platz: "Lieber Nikolaus" von Petra GriesertÜber die Veröffentlichung ihres Werkes als Weihnachtskarte und ein Preisgeld von 1.000 Euro freute sich Petra Griesert. Die 59-jährige Leonbergerin besucht seit 2012 die künstlerische Arbeitsgruppe des KreativWerks Höfingen, wo sie als hauptberufliche Künstlerin arbeitet. Seitdem waren ihre Bilder schon in vielen regionalen und deutschlandweiten Ausstellungen zu sehen. Neben großformatigen Leinwänden und kräftigen Buntstiftzeichnungen fertigt die Künstlerin sogenannte Schreibkunst, zu der auch das Siegermotiv "Lieber Nikolaus" zählt: Ein selbst verfasster Text, den sie zu einem grafisch interessanten Bild verarbeitet hat.2. Platz: "Himmlische Verpackungsstation" von Roberta Wilhelm, Monika Franken, Holger Hauf, Christian Kloninger und Hans OfferDas mit dem zweiten Preis und 750 Euro ausgezeichnete Bild "Himmlische Verpackungsstation" ist ein echtes Gemeinschaftswerk - ein ausdrücklicher Wunsch der Künstlerinnen und Künstler der Kunstwerkstatt "Der Blaue See" der Hohenhonnef GmbH in Bad Honnef. Jeder und jede Teilnehmende übernahm dabei eine Aufgabe: Roberta Wilhelm grundierte die Leinwand und Holger Hauf malte mit Tusche und Marker die Geschenke auf die Leinwand. Anschließend malte Hans Offer den Weihnachtsmann auf der Leiter und Christian Kloninger ergänzte die Engel. Zum Schluss vollendete Monika Franken das Werk mit einem Weihnachtsbaum und einem Rentier. Mit Lackmarker und Tusche auf Leinwand schufen so alle zusammen ein großformatiges, farbenfrohes Meisterwerk.3. Platz: "Der Weihnachtsmann mit den goldenen Geschenken" von Johannes ReinhardDen dritten Preis und 500 Euro Preisgeld erhielt Johannes Reinhard für sein Bild "Der Weihnachtsmann mit den goldenen Geschenken". Der 28-jährige Künstler arbeitet seit 2019 im Kunstatelier der Praunheimer Werkstätten in Fechenheim. Er setzt sich mit verschiedenen Themen auseinander, wie Tierwelten und Abstraktionen, probiert und kombiniert oft neue Techniken und verwendet am liebsten Acrylfarben. Sein erstes Weihnachtsbild, gemalt mit Acrylfarben auf Papier, kam bei der Jury gut an.Neue Runde im Kunstwettbewerb startetMit dem Wettbewerb würdigen die BGW und der Paritätische Hessen die Kunstwerke von Menschen mit Behinderungen. Neue Beiträge können aus Einrichtungen der Behindertenhilfe noch bis 31. März 2024 eingereicht werden. Auch die Teilnehmenden der neuen Wettbewerbsrunde haben wieder die Chance, dass ihre Werke auf Weihnachtskarten verewigt werden.Alle drei ausgezeichneten Werke 2023 sowie Infos zur Teilnahme am Kunstpreis 2024 gibt es auf www.bgw-online.de/kunstpreis.Zu dieser Presseinformation können wir Ihnen Fotos anbieten. Fotos und Pressemitteilung finden Sie im BGW-Pressezentrum unter www.bgw-online.de/presse. Dort finden Sie zudem weitere aktuelle Meldungen und die Möglichkeit, diese per E-Mail-Service zu abonnieren.Über die BGWDie Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) ist die gesetzliche Unfallversicherung für nicht staatliche Einrichtungen im Gesundheitsdienst und in der Wohlfahrtspflege. Sie ist für fast 9,3 Millionen Versicherte in rund 660.000 Unternehmen zuständig. Die BGW unterstützt ihre Mitgliedsbetriebe beim Arbeitsschutz und beim betrieblichen Gesundheitsschutz. Nach einem Arbeitsunfall oder Wegeunfall sowie bei einer Berufskrankheit gewährleistet sie optimale medizinische Behandlung sowie angemessene Entschädigung und sorgt dafür, dass ihre Versicherten wieder am beruflichen und gesellschaftlichen Leben teilhaben können.Pressekontakt:Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW)Sebastian Grimm / Mareike BergerKommunikationPappelallee 33/35/3722089 HamburgTel.: (040) 202 07-27 14E-Mail: presse@bgw-online.deOriginal-Content von: Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77149/5541870