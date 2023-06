Bei der Österreichischen Post geht heute, am 23. Juni, die neue Crypto stamp 5.0 in den Verkauf. Die Motive der Crypto stamp 5.0 können erstmals miteinander interagieren und dadurch völlig neue NFT-Motive erzeugen. "Mit der Ausgabe der Crypto stamp 5.0 halten wir bei 999.999 Stück und stehen damit knapp vor der Million. Die Crypto stamp der Österreichischen Post ist ein beständiges Projekt und reagiert entgegen dem volatilen Crypto-Markt mit Stabilität und Beständigkeit. Deswegen trauen wir uns dieses Jahr "real crazy' zu sein und bleiben Vorreiterin im internationalen Markt. Das Vertrauen der Community beweist: Sicherheit und Innovation vereint eben nur das Original!", so Patricia Liebermann, Leitung Philatelie, ...

