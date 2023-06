BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD-Fraktion hat die Union aufgefordert, ihren Antrag für einen Untersuchungsausschuss zur Rolle von Kanzler Olaf Scholz im Steuerskandal um die Hamburger Warburg Bank zu korrigieren. Die vom Bundestag befragten Sachverständigen hielten den aktuellen Antrag mehrheitlich zumindest in Teilen für verfassungswidrig, sagte der SPD-Rechtspolitiker Johannes Fechner am Freitag. "Wir wehren uns nicht gegen einen Untersuchungsausschuss, aber wir wehren uns gegen einen verfassungswidrigen Untersuchungsauftrag", betonte er.

Nach dem Willen von CDU und CSU soll der Bundestag untersuchen, ob es zur Zeit von Scholz als Hamburger Bürgermeister politische Einflussnahme in der Steueraffäre gab. Die Warburg Bank war in den "Cum-Ex"-Skandal verstrickt und hatte sich vom Staat Steuern erstatten lassen, die sie zuvor nie gezahlt hatte. Die Hamburger Finanzbehörde verzichtete nach Gesprächen von Scholz mit einem Banker zunächst auf Rückforderungen in Millionenhöhe. Nach einem Gerichtsurteil beglich die Bank eigenen Angaben zufolge später alle ausstehenden Beträge. Scholz schließt eine politische Einflussnahme kategorisch aus.

Die Union hatte in ihrem Antrag Fragen teils zum Handeln der Hamburger Verwaltung, teils zur Aufsicht der Bundesregierung und teils zum Agieren von Scholz selbst gestellt. Für die Vorgänge in der Hamburger Verwaltung ist der Bundestag nach Auffassung mehrerer Sachverständiger aber nicht zuständig.

"Wir bieten an, dass wir uns mit der Union auf einen deutlich auf Bundesbezug konzentrierten, verfassungsmäßigen Antrag einigen", sagte Fechner daher. Alternativ könne die Union auch einen ganz neuen Antrag für eine Ausschuss schreiben, der ausschließlich Belange des Bundes untersuche./tam/DP/jha