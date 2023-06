Die Heizölpreise haben am Freitag überraschend stark nachgegeben und starten bis zu 1,5 Cent bzw. Rappen je Liter unter dem Vortagsniveau. Eine unerwartet hohe Zinsanhebung der Bank of England schürt die Rezessionsängste und drückt die Ölpreise. Mit dem Preisrutsch am Weltmarkt sind am hiesigen Heizölmarkt die Käufer zurück. Die sich gestern Vormittag abzeichnende Abwärtsbewegung der Ölpreise fand ...

