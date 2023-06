Nach zehn Zinserhöhungen in Folge legt die Fed nun eine Pause ein. Das hat sie auf ihrer letzten Sitzung beschlossen. Die US-Aktien haben daraufhin eine Rally erlebt, verlieren nun aber wieder an Boden. Ob die Pause der Fed die Anleger an den US-Börsen wirklich beeinflusst, ist fraglich.Von Mark HulbertMarketWatchÜbersetzung: Stefanie KonradEs wird als "Pause" bezeichnet, da allgemein erwartet wird, dass die Fed die Zinsen auf den nächsten Sitzungen wieder anheben wird, höchstwahrscheinlich auf ...

