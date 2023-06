Die Aktie von Siemens Energy bricht am Freitagvormittag um über 35 Prozent ein. Mal wieder ist es die Windkrafttochter Siemens Gamesa, die das Geschäft des Münchener Energieunternehmens belastet. Und mal wieder gibt ein deutscher börsennotierter Konzern innerhalb weniger Tage eine Gewinnwarnung heraus. Zuvor hatten schon Sartorius und Lanxess ihre Prognosen zusammengestrichen. Was der Kurssturz bei Siemens Energy für die Aktionäre bedeutet, verrät Tim Oechnser von der Steubing AG. Der Börsenmakler erklärt, womit Siemens Gamesa wiederholt für Unmut sorgt. Wie die aktuellen Entwicklungen bei der Aktie von Siemens Energy einzuordnen sind und was das Unternehmen in der nahen Zukunft schaffen muss, erfahren Sie im Interview.