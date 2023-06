DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

S&P Global: Deutsche Wirtschaft verliert im Juni an Schwung

Die deutsche Wirtschaft hat im Juni aufgrund des beschleunigten Nachfragerückgangs markant an Schwung verloren. Gleichzeitig sanken die Geschäftsaussichten binnen Jahresfrist auf ein Sechsmonatstief. Der von S&P Global erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - verringerte sich auf 50,8 von 53,9 Punkten im Vormonat, wie aus den Daten der ersten Veröffentlichung hervorgeht. Ökonomen hatten einen Rückgang auf 53,5 erwartet. "Im verarbeitenden Gewerbe stehen im zweiten Quartal alle Zeichen auf Rezession, während sich im Dienstleistungssektor eine Wachstumsverlangsamung bemerkbar macht", kommentierte Cyrus de la Rubia, Chefökonom der Hamburg Commercial Bank.

S&P Global: Euroraum-Wirtschaft stagniert im Juni nahezu

Das Wachstum in der Eurozone ist im Juni fast zum Stillstand gekommen. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - verringerte sich auf 50,3 Zähler von 52,8 im Vormonat, wie S&P Global im Zuge der ersten Veröffentlichung berichtete. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf 52,5 Punkte vorhergesagt. mDie Auftragseingänge waren erstmals seit Januar rückläufig, der Beschäftigungsaufbau verlangsamte sich weiter und auch die Geschäftsaussichten verschlechterten sich binnen Jahresfrist. Der Inflationsdruck hat angesichts der schwächeren Konjunktur merklich nachgelassen.

Commerzbank: Euroraum-BIP sinkt im zweiten Halbjahr

Commerzbank-Volkswirt Christoph Weil hält nach dem unerwarteten Absturz des Service-PMI im Juni um knapp 3 Punkte Hoffnungen auf ein weiteres Wirtschaftswachstum ab dem dritten Quartal für verfehlt. "Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Dienstleistungssektor, das verlässlichste Konjunkturbarometer für den Euroraum, ist im Juni überraschend stark von 55,1 auf 52,4 gefallen. Dies spricht gegen eine von vielen erwartete Erholung der Konjunktur in den kommenden Monaten", schreibt Weil in einem Kommentar. Er sehe sich in der Einschätzung bestätigt, dass die Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte erneut schrumpfen werde.

Umfrage: Stimmung in Immobilienwirtschaft verschlechtert sich

Die Stimmung in der deutschen Immobilienwirtschaft hat sich einer neuen Umfrage zufolge verschlechtert und ist zunehmend angespannt. Die Situation sei in allen Segmenten anhaltend schwierig, ergab eine Konjunkturbefragung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Kooperation mit dem Spitzenverband der Immobilienbranche ZIA. Das Immobilienklima rutscht wieder ins Negative und erzielte im zweiten Quartal einen Wert von minus 4,3 Punkten. Das entspricht einem Rückgang von 5,6 Punkten gegenüber dem Jahresbeginn, wie der Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) erklärte.

Bundestag stimmt dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz zu

Der Bundestag hat dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz zugestimmt, mit dem qualifizierten Ausländern aus Drittstaaten die Zuwanderung nach Deutschland erleichtert werden soll. Laut Bundesregierung benötigt Deutschland jährlich 400.000 ausländische Fachkräfte. Mit den neuen Einwanderungsregelungen erhofft sich die Bundesregierung, den Fachkräftemangel in Deutschland zu lindern. Nach Ansicht von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) ist es "das modernste Einwanderungsrecht der Welt".

Präsidenten von Bundestag und Bundesrat rügen Regierung wegen Heizungsgesetz

Die Spitzen von Bundestag und Bundesrat haben Kritik am Zustandekommen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) geübt. Sie "bedauere sehr", dass die Bundesregierung so lange für die Diskussion zu dem Gesetz gebraucht habe, sagte Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ). Der derzeitige Bundesratspräsident, Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), sagte, es sei "nicht elegant gelaufen". Das System habe "ein bisschen geknirscht, aber nicht, weil es morsch ist, sondern weil die Belastung hoch ist".

Ministerien dürfen 2024 über 8 Milliarden mehr ausgeben - Magazin

Trotz der verordneten Sparrunde gewährt Finanzminister Christian Lindner (FDP) laut einem Magazinbericht zehn von 16 Ressorts 2024 mehr Geld als in der bisherigen Finanzplanung vorgesehen. Das gehe aus einer Auflistung der Ausgabedeckel für sämtliche Ministerien hervor, berichtete der Spiegel. Das Finanzministerium wollte den Bericht auf Anfrage nicht kommentieren. "Wie üblich kommentieren wir die Berichterstattung nicht", erklärte die Pressestelle des Ministeriums. "Das Verfahren zur Aufstellung des Bundeshaushalts dauert an."

Scholz betont beim Finanzgipfel globale Verantwortung bei Problemen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat beim internationalen Gipfeltreffen zur Finanzarchitektur die gemeinsame globale Verantwortung im Kampf gegen Hunger, Armut und den menschengemachten Klimawandel angemahnt. Er forderte zudem erneut, dass Rohstoffe verstärkt in den Ländern verarbeitet werden sollten, wo sie vorkommen.

Habeck reduziert Investitionsgarantien für China um 5 Mrd Euro - Bericht

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat einem Medienbericht zufolge die Investitionsgarantien für deutsche Unternehmen in China seit seinem Amtsantritt um rund 5 Milliarden Euro verringert. Der Spiegel berichtet, dass in vier Fällen seine Beamten zuletzt Neuanträge deutscher Unternehmen auf Garantien für ihre Investitionen in China in Höhe von insgesamt 101 Millionen Euro verweigert haben. Gleiches gelte für vier Verlängerungsanträge im Wert von 554 Millionen Euro. Das Ministerium war nicht unmittelbar für eine Stellungnahme zu erreichen.

Bundestag beschließt Aromen-Verbot und Warnhinweise bei Tabakerhitzern

Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Burkhard Blienert (SPD), hat das vom Bundestag beschlossene Aromen-Verbot und verpflichtende Warnhinweise bei Tabakerhitzern begrüßt. Dies sei "ein guter Schritt für mehr Gesundheitsschutz", es könne aber nur der Anfang sein, erklärte Blienert am Donnerstagabend. Mit breiter Mehrheit hatte der Bundestag am Donnerstag eine Änderung des Tabakproduktgesetzes beschlossen. Danach müssen nun auch die Verpackungen von Tabakerhitzern Warnhinweise mit Text und Bild tragen.

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 23, 2023 07:30 ET (11:30 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.