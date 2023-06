DJ IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 23.06.2023

(NEU: Thyssenkrupp Nucera mit Konkretisierung)

=== Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA (Wasserstoff-JV von Thyssenkrupp und der italienischen De Nora) ERSTNOTIZ: 07. Juli 2023 BRANCHE: Wasserstoff/Elektrolyse SITZ: Dortmund BÖRSENSEGMENT: Prime Standard ZEICHNUNGSFRIST: 26.06. bis 05.07.2023 BOOKBUILDINGSPANNE: 19,00 bis 21,50 Euro VOLUMEN (WERT): 500 Millionen bis 566 Millionen Euro VOLUMEN (STÜCK): knapp 30,3 Millionen Aktien, davon gut 3,9 Millionen von Altaktionären und gut 26,3 Millionen neue Aktien BEWERTUNG: 2,4 bis 2,7 Milliarden Euro KONSORTIALFÜHRER: Citigroup und Deutsche Bank als Joint Global Coordinators KONSORTIALMITGLIEDER: Commerzbank, Société Générale sowie Unicredit als Joint Bookrunners. Banco Santander, Credit Agricole Corporate and Investment Bank und Intesa Sanpaolo sind Co-Lead Manager BÖRSENSYMBOL: BCH2 ISIN: DE000NCA0001 WPK: NCA000 Schott Pharma ERSTNOTIZ: voraussichtlich 2023, möglicherweise im Juli oder September BRANCHE: SITZ: Mainz BEWERTUNG: spekulativ bis zu 4 Milliarden Euro Stepstone (Jobportal-Tochter des Springer Verlags) ERSTNOTIZ: möglicherweise 2023 (Aussagen CEO Döpfner) BRANCHE: Stellenangebote SITZ: Berlin Techem ERSTNOTIZ: Optionen sind Börsengang oder Verkauf BRANCHE: Anbieter und Dienstleister für Messgeräte (Wärme, Wasser etc) SITZ: Eschborn BEWERTUNG: spekulativ bis zu 8 Milliarden Euro DKV Mobility ERSTNOTIZ: möglicherweise 2023 (spekulativ) BRANCHE: Tankkarten-Anbieter SITZ: Ratingen BEWERTUNG: spekulativ 3,5 bis 4 Milliarden Euro Personio ERSTNOTIZ: frühestens Ende 2024 (Aussage CEO) BRANCHE: Personalsoftware-Anbieter SITZ: München BEWERTUNG: nach letzter Finanzierungsrunde 8,5 Milliarden Dollar N26 Bank GmbH ERSTNOTIZ: nicht vor 2025 (Aussage CEO) BRANCHE: Smartphone-Bank SITZ: Berlin BEWERTUNG: spekulativ 8 Milliarden Euro Amaneos SE & Co. KGaA (Beteiligungsgesellschaften von Mutares) ERSTNOTIZ: angepeilt ist 2025 BRANCHE: Autozulieferer (Kunststoffelemente) SITZ: Frankfurt Contentful ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: SITZ: Berlin BÖRSENSEGMENT: US-Börse, Börsengang über Spac eine Option BEWERTUNG: über 3 Milliarden Dollar (Stand nach Finanzierungsrunde im Juli 2021) Motel One ERSTNOTIZ: offen, Börsengang Option (Aussage Gründer und Gesellschafter Müller) BRANCHE: Hotel SITZ: München Celonis SE ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Unternehmen) BRANCHE: Softwarespezialist (Process Mining) SITZ: München BEWERTUNG: ca 13 Milliarden Euro (nach der jüngsten Finanzierungsrunde) Wallboxen-Sparte von Heidelberger Druckmaschinen ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Unternehmen) BRANCHE: Wallboxen SITZ: Heidelberg ===

