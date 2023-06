In der Causa ERWE Immobilien AG kündigt die SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. nun einen Gegenantrag zur Abstimmung ohne Versammlung an und lädt betroffene Anleiheinhaber zu einer Investorenkonferenz am 27.06.2023 um 13 Uhr ein. Die ERWE Immobilien AG hat die Inhaber ihrer ausstehenden 7,5%-Unternehmensanleihe 2019/23 (ISIN: DE000 A255D0 5) zu einer Anleihegläubigerversammlung im Wege ...

