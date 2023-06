Die HORNBACH Gruppe (ISIN: DE0006083405) hat im ersten Quartal (Q1) 2023/24 (1. März 2023 bis 31. Mai 2023) einen Konzernumsatz von 1.773 Mio. EUR (-2,2%) erzielt. Kaltes und regnerisches Wetter in ganz Kontinentaleuropa zum Start der DIY- und Gartensaison beeinträchtigte die Umsatzentwicklung besonders im März und April. Im Mai zog der Umsatz an und lag über dem Vorjahresniveau. Das bereinigte EBIT ging im Vergleich zum Vorjahresquartal um 26,2% auf 109,4 Mio. EUR zurück, was auf die schwächere Umsatzentwicklung im März und April sowie den anhaltenden Inflations- und Kostendruck zurückzuführen ...

