Auf der internationalen Luftfahrtmesse Le Bourget in Paris konnten die großen Flugzeughersteller Rekordbestellungen von Fluglinien verzeichnen. Alleine Airbus und Boeing haben 1.033 Fixbestellungen verbucht. Davon profitiert auch der heimische Aerospacezulieferer FACC. Laut Unternehmen ist das Orderbuch um rund 400 Mio. Euro gewachsen. "Die auf der Paris Air Show erzielten Rekordbestellungen zeigen den Bedarf an neuen und effizienten Flugzeugen," so CEO Robert Machtlinger.Nach dem Besuch einer anderen Luftfahrtmesse, nämlich der Die Aircraft Interiors Expo (AIX) in Hamburg bestätigen die Analysten von Montega die Kaufempfehlung mit Kursziel von 9,00 Euro für FACC. Der Besuch der AIX hätte sowohl die aktuellen Herausforderungen als auch die ...

