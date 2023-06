DJ Thyssen-Anteil bei Nucera könnte bei IPO auf 50,2 Prozent sinken

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Anteil von Thyssenkrupp an der Wasserstofftochter Nucera würde bis auf 50,2 Prozent verwässert, sollte es gelingen, neben den rund 26,3 Millionen neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung der Gesellschaft auch die insgesamt knapp 4 Millionen Aktien aus dem Bestand der bisherigen beiden Eigentümer zu platzieren, die als Mehrzuteilung vorgesehen sind. Das geht aus dem jetzt veröffentlichten Börsenprospekt der Gesellschaft hervor.

Der Essener Ruhrkonzern hat erklärt, die Mehrheit an dem Hersteller von Wasserelektrolyseanlagen aus Dortmund behalten zu wollen. Derzeit kontrolliert er 66 Prozent der Anteile an Nucera, während die übrigen 34 Prozent beim italienischen Partner, dem Elektroden-Hersteller De Nora liegen. Der Anteil von De Nora würde bei vollständiger Platzierung laut Prospekt auf 25,6 Prozent sinken.

Da der Saudische Staatsfonds PIF sich als Cornerstone Investor vorab verpflichtet hat, 6 Prozent der Aktien zu übernehmen, befänden sich bei vollständiger Angebotsplatzierung 18 Prozent der Nucera-Aktien in Streubesitz.

Am Montag beginnt die Zeichnungsfrist und läuft bis einschließlich 5. Juli. Angeboten werden die Aktien zwischen 19 und 21,50 Euro. Bei einer Zuteilung in der Mitte der Spanne flössen dem Unternehmen netto knapp 517 Millionen Euro zu. Erster Handelstag in Frankfurt soll der 7. Juli sein.

