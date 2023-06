Der Landkreis mit der Kreishauptstadt Sonneberg, die sich in Tourismus-Prospekten als "Spielzeugstadt" vorstellt, ist nach Fläche und Einwohnerzahl der kleinste Landkreis in den Neuen Länder. Dass ausgerechnet ein so winziger wie waldreicher Flecken ins Zentrum der deutschen Politik geraten könnte,...

Den vollständigen Artikel lesen ...