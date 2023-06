BERLIN (dpa-AFX) - Die Unwetter in Deutschland haben nach Einschätzung der Versicherer keine allzu großen Schäden verursacht. "Seriöse Schadenschätzungen sind erst Anfang nächster Woche zu erwarten. Unser erster Eindruck ist, dass die Schäden sich im Rahmen halten, auch wenn es sicherlich lokale Unterschiede gibt", sagte der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft, Jörg Asmussen, am Freitag laut Mitteilung. "Aus Sicht der Versicherer handelt es sich um ein stärkeres Sommerunwetter, wie wir es häufiger haben - also kein Extremwetter", ergänzte Asmussen./nif/DP/jha