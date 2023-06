Nasdaq Copenhagen A/S: European Energy A/S - Admission for trading and official listing

t has been decided to admit the following Tap Issue for trading and official listing with effect from 26 June 2023: Udsteder / Issuer European Energy A/S Første dato for handel / First day of trading 26.06.2023 ISIN DK0030521927 Instrument name / Ticker European Energy Hybrid Bo Udstëdelsesvaluta / Currency, issuance EUR Udstedelse / Issue (TAP issue) 15.000.000 Cirkulerende mængde efter forhøjelse / Volume Cirkulating 115.000.000 after Tap Issue Udløbsdato / Maturity date 26.01.2099 For further information please contact Nasdaq Copenhagen A/S, Surveillance, tel. +45 33 93 33 66