DJ Finanzmarktstabilisierungsfonds mit 1,3 Milliarden Überschuss

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der im Zuge der Finanzmarktkrise im Jahr 2008 geschaffene Finanzmarktstabilisierungsfonds (FMS) hat das Geschäftsjahr 2022 mit einem Jahresüberschuss von 1,3 Milliarden Euro abgeschlossen. Das teilte die Deutsche Finanzagentur mit, die den FMS verwaltet. Bei einer Bilanzsumme von 84,5 Milliarden Euro standen laut den Angaben Erträge von 1,6 Milliarden Euro Aufwendungen von 303,0 Millionen Euro gegenüber. Das Jahresergebnis werde im Wesentlichen geprägt durch Zuschreibungen auf die Beteiligungen an der Commerzbank und der Hypo Real Estate Holding (HRE) sowie die Auflösung der Rückstellung für die Verlustausgleichsverpflichtung gegenüber der FMS Wertmanagement (FMS-WM).

Von der Erträgen resultierten demnach 419,3 Millionen Euro aus der Zuschreibung an der Aktienbeteiligung an der Commerzbank und 689,0 Millionen Euro aus der an der HRE. Aus der vollständigen Auflösung der Rückstellung für die Verlustausgleichsverpflichtung gegenüber der FMS-WM ergaben sich Erträge in Höhe von 484,0 Millionen Euro. Gegenläufig hätten sich die Zuführung zur Rückstellung für vertragliche Verlustausgleichsverpflichtungen im Zusammenhang mit Portigon mit einer Aufwendung in Höhe von 99,0 Millionen Euro sowie ein Zinsaufwand von 203,0 Millionen Euro aus der Bereitstellung finanzieller Mittel für den FMS ausgewirkt.

Insgesamt belaufe sich der seit Gründung des FMS bis zum 31. Dezember 2022 aufgelaufene nicht gedeckte Fehlbetrag auf 21,5 Milliarden Euro gegenüber 22,8 Milliarden Euro per 31. Dezember 2021. Die Höhe der aus dem FMS für Bund und Länder resultierenden haushaltswirksamen Belastungen werde erst mit Abrechnung des FMS endgültig feststehen.

