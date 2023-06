DJ WOCHENVORSCHAU/3. bis 9. Juli (27.KW)

=== M O N T A G, 3. Juli 2023 *** 01:50 JP/BoJ, Tankan-Bericht mit Diffusionsindex zur Wirtschaftsstimmung 2Q *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Caixin/S&P Global Juni *** 08:30 CH/Verbraucherpreise Juni *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Juni *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Mai *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Juni *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni *** 14:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Frankfurt Euro Finance Summit *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni *** 16:00 US/Bauausgaben Mai *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juni - DE/Frankreichs Staatspräsident Macron, Fortsetzung Staatsbesuch in Deutschland (bis 4.7.) - Märkte/verkürzter Börsenhandel US-Anleihemarkt (bis 20:00 MESZ), US-Aktienmarkt NYSE / Nasdaq (jeweils bis 19:00 Uhr MESZ) D I E N S T A G, 4. Juli 2023 *** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 07:30 DE/Manz AG, HV *** 08:00 DE/Handelsbilanz Mai 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht (BVerfG) Mündliche Verhandlung in Sachen "Finanzierungsausschlussverfahren gegen die NPD" (bis 5.7) 10:30 DE/Handelsverband Deutschland (HDE), Halbjahres-Pk, Berlin 10:30 DE/HDE Handelsverband Deutschland, Halb-Jahreskonferenz 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Neuemission inflationsindexierter Bundesanleihen - DE/Frankreichs Staatspräsident Macron, Abschluss Staatsbesuch in Deutschland (seit 2.7.) - Märkte/Börsenfeiertag US-Anleihemarkt, US-Aktienmarkt NYSE, Nasdaq M I T T W O C H, 5. Juli 2023 *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen Caixin/S&P Global Juni 07:00 DE/Cropenergies AG, Ergebnis 1Q *** 08:45 FR/Industrieproduktion Mai *** 09:00 DE/Deutsche Bundesbank, Symposium "Bankenaufsicht im Dialog", u.a. mit Präsident Nagel (09:00), Vizepräsidentin Buch (09:30) und Bafin-Chef Branson (10:00) *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Juni 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht (BVerfG) Mündliche Verhandlung in Sachen "Finanzierungsausschlussverfahren gegen die NPD" (seit 4.7) *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Mai 11:30 DE/Auktionsergebnis Neuemission Grüner Bundeswertpapiere *** 13:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Regierungsbefragung im Bundestag, Berlin *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Mai *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 13./14.6 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - DE/Pkw-Neuzulassungen , Juni D O N N E R S T A G, 6. Juli 2023 *** 07:00 DE/Gerresheimer AG, Ergebnis 2Q 07:00 DE/Südzucker AG, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Suse SA, Ergebnis 2Q *** 08:00 DE/Auftragseingang Mai 08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich April 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Mai *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Juni *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Handelsbilanz Mai *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Juni *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni *** 16:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) - FR/Totalenergies SE, Urteil Klimaverfahren F R E I T A G, 7. Juli 2023 *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Mai *** 09:00 CH/Währungsreserven Juni 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 09:30 DE/Bundesrat, Plenum 11:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, HV *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Juni - JP/G7, Beginn Treffen der Minister für nachhaltige Entwicklung (bis 09.07.), Takamatsu, Kagawa Prefecture - JP/G7, Treffen der Justizminister, Tokyo - EU/Ratingüberprüfung für Ungarn (Fitch) S A M S T A G, 8. Juli 2023 - JP/G7, Fortsetzung Treffen der Minister für nachhaltige Entwicklung (bis 09.07.), Takamatsu, Kagawa Prefecture S O N N T A G, 9. Juli 2023 - JP/G7, Abschluss Treffen der Minister für nachhaltige Entwicklung (seit 07.07.), Takamatsu, Kagawa Prefecture ===

