Börsengang von thyssenkrupp-Tochter Nucera: Preisspanne für IPO von 19€ bis 21,50€ tiefer als erwartet

Auf dem Weg zum Börsengang der Wasserstoffsparte von thyssenkrupp ist nun ein weiterer wichtiger Schritt getan, wie die beteiligten Unternehmen am Freitag mitteilten.



Klimaneutraler, grüner Wasserstoff - das ist einer der Kompetenzthemenbereiche der thyssenkrupp Tochterfirma Nucera. Als spezialisierte Division deckte Nucera bisher die Wasserstoff-/, Elektrolyse-/ und Salzsäurebereiche des Essener Stahlkonzerns ab. Am 26. Juni beginnt nun mit der Zeichnungsphase des Börsengangs einer der letzten Schritte auf dem Weg an die Handelsplätze. Die rund 30 Millionen Anteilsscheine setzen sich zu ca. 86% aus neu ausgegebenen "New Offer Shares" und 14% Inhaberaktien der De Nora und thyssenkrupp AG zusammen. Der Bruttoerlös aus der Ausgabe der neuen Aktien wird auf rund 500 bis 566 Millionen Euro geschätzt. Damit dürfte die Marktkapitalisierung des Unternehmens auf rund 2,4 bis 2,7 Milliarden Euro steigen. Die thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA befindet sich derzeit 66 Prozent im Besitz der Thyssenkrupp, 34 Prozent hält der italienische Elektro-Chemiekonzern De Nora.



Die thyssenkrupp-Aktie verlor in den Tiefpunkten des morgendlichen Handels an der Frankfurter Börse Xetra® bis zu 3,5%.









