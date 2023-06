EQS-News: Blue Cap AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende

Blue Cap AG: Hauptversammlung beschließt Dividende von 0,90 Euro je Aktie



23.06.2023 / 14:59 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Aktiendividende: Wahlmöglichkeit für Aktionäre, Dividende in bar oder in Form neuer Aktien zu erhalten

Aktive Transformation ist Basis für NAV-Ziel von 55 Euro je Aktie

Sämtliche Tagesordnungspunkte mit Mehrheit verabschiedet München, 23. Juni 2023 - Die Aktionäre der Blue Cap AG ("Blue Cap") haben bei der soeben zu Ende gegangenen heutigen Hauptversammlung sämtliche von Aufsichtsrat und Vorstand vorgelegten Beschlussvorlagen mit einer deutlichen Zustimmung gebilligt. Auf der Hauptversammlung 2023 waren rund 78 % des stimmberechtigten Grundkapitals vertreten. Die nach der neuen Gesetzgebung virtuell veranstaltete Versammlung ermöglichte eine interaktivere Generaldebatte als in den Jahren zuvor und der Blue Cap Vorstand freute sich über eine rege Beteiligung der Aktionäre. Unter anderem votierten die Aktionäre dabei für den Dividendenvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat in Höhe von 0,90 Euro je Aktie. Unter Berücksichtigung des Xetra-Schlusskurses vom 22. Juni 2023 von 22,20 Euro entspricht dies einer Dividendenrendite von rund 4 %. Mit der Ausschüttung setzt die Blue Cap AG ihre stabile und nachhaltige Dividendenpolitik auch in unsicheren konjunkturellen und geopolitischen Zeiten fort. Positiv gewürdigt wurde von den Teilnehmenden, dass die Aktionäre erstmalig die Option haben, zwischen der Auszahlung der Dividende in bar oder in Form der Gewährung von neuen Aktien zu wählen. Sie haben damit die Wahlfreiheit, ob und in welchem Umfang sie von dem Angebot einer Aktiendividende Gebrauch machen wollen. Da die Großaktionäre der Blue Cap bereits starke Unterstützung der Aktiendividende signalisiert haben, rechnet die Blue Cap mit einer hohen Annahmequote für diese Form der Beteiligung der Anteilseigner am langfristigen Unternehmenserfolg. In diesem Jahr standen keine Aufsichtsratswahlen auf der Tagesordnung. Hohes Wachstums- und Ergebnispotenzial bis 2025 mit NAV-Ziel von 55 Euro je Aktie Im Fokus der Vorstandspräsentation standen neben der operativen Entwicklung des Unternehmens auch die strategische Weiterentwicklung und dabei vor allem zusätzliche Ertragssteigerungen durch eine aktive Portfoliotransformation. Hierzu hat die Blue Cap neu ein so genanntes Transformationsradar etabliert. Für jede der Portfoliogesellschaften wurden in diesem Zusammenhang strategische Schwerpunktthemen rund um die Kernkompetenzen "People & Culture", "Growth", "Margin" und "Balance Sheet" definiert. Die Transformation jeder Beteiligung ist eine wichtige Voraussetzung zur Erreichung der Mittelfristziele, die sich die Blue Cap bis Ende 2025 gesteckt hat. Das Unternehmen sieht bei allen Beteiligungen deutliche Wachstums- und Ergebnispotenziale. Das Management hält entsprechend beim Net Asset Value je Aktie eine Steigerung von aktuell 36,60 Euro auf 55 Euro bis Ende 2025 für realisierbar. Auf dem Weg dahin ist das Geschäftsjahr 2023 angesichts der aktuell unsicheren konjunkturellen Rahmenbedingungen ein Übergangsjahr. Unter Berücksichtigung der gerade erfolgreich abgeschlossenen Veräußerung der Tochter Uniplast erwartet der Vorstand für 2023 einen Konzernumsatz in der Bandbreite von 300 - 320 Mio. Euro und eine bereinigte EBITDA-Marge von 8 - 9 %. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung und weitere Unterlagen werden unter https://blue-cap.de/hauptversammlung/ veröffentlicht.

Über die Blue Cap AG Die Blue Cap AG ist eine 2006 gegründete kapitalmarktnotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München. Die Gesellschaft investiert in mittelständische Unternehmen aus dem B2B-Bereich und begleitet sie in ihrer unternehmerischen Entwicklung. Die Beteiligungen haben ihren Hauptsitz in der DACH-Region, erwirtschaften einen Umsatz in der Regel zwischen EUR 30 und 80 Mio. und haben ein intaktes Kerngeschäft. Die Blue Cap hält meist mehrheitliche Anteile an acht Unternehmen aus den Branchen Klebstoff- & Beschichtungstechnik, Kunststofftechnik, Produktionstechnik, Medizintechnik und Business Services. Die Unternehmen der Blue Cap Gruppe entwickeln sich selbstständig und verfolgen jeweils eigene Wachstumsstrategien. Der Konzern beschäftigt derzeit rund 1.400 Mitarbeitende in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Blue Cap AG ist im Freiverkehr notiert (Scale, Frankfurt und m:access, München; ISIN: DE000A0JM2M1; Börsenkürzel: B7E). www.blue-cap.de Kontakt: Blue Cap AG

Lisa Marie Schraml

Investor Relations & Corporate Communications

Tel. +49 89 288909-24

lschraml@blue-cap.de



23.06.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com