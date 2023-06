München (ots) -Partner und Rivale - Wie gefährlich ist Deutschlands Abhängigkeit von China?China ist Deutschlands wichtigster Handelspartner. Deutsche Autobauer etwa setzen einen Großteil ihrer Pkw in der Volksrepublik ab. Aber China ist nicht nur "Partner", sondern auch "Wettbewerber" und "systemischer Rivale", wie es in der neuen "Nationalen Sicherheitsstrategie" der Bundesregierung heißt. Auch deshalb wurden die Regierungskonsultationen beider Staaten diese Woche in Berlin genau beobachtet. Ist dieser besondere diplomatische Umgang angemessen? Sollte sich Deutschland von China wirtschaftlich unabhängiger machen? Oder schadet das dem Wirtschaftsstandort? Welche Gefahren gehen von der Supermacht China aus, und haben Deutschland und Europa darauf die richtigen Antworten?Zu Gast bei Anne Will:Lars Klingbeil (SPD), ParteivorsitzenderManfred Weber (CSU), Vorsitzender der EVP-Fraktion im Europäischen ParlamentHildegard Müller, Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie (VDA)Janka Oertel, Politikwissenschaftlerin und SinologinFelix Lee, JournalistANNE WILL - politisch denken, persönlich fragenPressekontakt:Pressefotos von Anne Will und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellen Sendung (immer montags) unter www.ard-foto.dePressekontakt:Dr. Lars Jacob, ARD-Programmdirektion/Presse und InformationTel.: 089/558944-898, E-Mail: lars.jacob@ard.dePresseanfragen an Anne Will:Bettina Wacker, Tel.: 0177/2321356, E-Mail: bw@wacker-kommuniziert.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5542125