DJ EZB/Lane: Firmen müssen 2023 geringere Gewinne akzeptieren

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB), Philip Lane, rechnet damit, dass der Anteil der Unternehmensgewinne an der Euroraum-Inflation in diesem Jahr abnehmen wird. Lane sagte in einem auf der EZB-Website veröffentlichten Podcast, 2022 habe es einen "signifikanten Beitrag" der Gewinne zur Inflation gegeben, aber von den Löhnen wenig. Er fügte hinzu: "Wir denken, dass in diesem Jahr die Löhne steigen werden, und dass dies teilweise von jenen Firmen absorbiert wird, die 2022 gute Gewinne gemacht haben." Die Firmen müssten geringere Gewinne akzeptieren. Versuchten sie trotzdem ihre Gewinne zu erhöhen, drohe ihnen ein Verlust von Kunden und Umsätzen.

Lane wies zudem auf den Einfluss internationalen Entwicklungen für das Preisgeschehen bei landwirtschaftlichen Produkten und Rohstoffen hin. "Wenn diese Preise weltweit steigen, dann ist es auch für europäische Firmen leichter, ihre Preise zu erhöhen", sagte er. Angesichts der weltweiten Straffung der Geldpolitik würden die Preise in diesem Jahr global weniger stark anziehen und das werde auch die Fähigkeit europäischer Unternehmen verringern, an der Preisschraube zu drehen.

June 23, 2023 08:37 ET (12:37 GMT)

