ROUNDUP 2/Siemens Energy: Immer wieder Probleme bei Windkraft - Kurseinbruch

MÜNCHEN - Die Probleme von Siemens Energy mit seiner Windkrafttochter Siemens Gamesa reißen nicht ab. Qualitätsprobleme bei bereits installierten Windrädern werden vermutlich über die nächsten Jahre hinweg Kosten von mehr als einer Milliarde Euro verursachen. Die Gewinnwarnung kam am Donnerstagabend und zog die erst im Mai gesenkte Gewinnprognose zurück - die für das laufende Jahr ohnehin schon Hunderte Millionen Verlust vorsah. Der Kurssturz der Aktie folgte am Freitagmorgen und fiel mit rund einem Drittel drastisch aus. In der Spitze waren es fast 36 Prozent.

ROUNDUP: 3M zahlt Milliarden im Rechtsstreit um verschmutztes Trinkwasser

SAINT PAUL - Der Fall um verschmutztes Trinkwasser durch sogenannte Ewigkeits-Chemikalien zieht in den USA weite Kreise. Nun muss in dem Rechtsstreit mit 3M ein weiterer US-Konzern hohe Summen zahlen. Das Unternehmen einigte sich mit den Behörden auf eine Zahlung von bis zu 12,5 Milliarden US-Dollar (11,4 Mrd Euro). Erst kürzlich hatten auch die Chemiekonzerne DuPont , Chemours und Corteva sich zu einer Zahlung von zusammengenommen 1,2 Milliarden Dollar bereit erklärt. Für 3M ist die Sache nach Einschätzung von Analysten aber noch längst nicht ausgestanden - sie rechnen mit weiteren Milliardenforderungen.

GSK einigt sich auf ersten Vergleich zu Magenmittel Zantac

LONDON - Der Pharmakonzern GSK hat im Rechtsstreit um das Magenmedikament Zantac erstmals einen Vergleich geschlossen. Die Briten einigten sich laut einer Mitteilung vom Freitag vertraulich und nannten daher keine Summen. Mit der Einigung wird ein Fall niedergelegt, der am 24. Juli vor einem kalifornischen Gericht verhandelt werden sollte.

ROUNDUP: Hornbach ringt mit schlechtem Wetter, Inflation und hohen Kosten

BORNHEIM - Schlechtes Wetter zum Beginn der Gartensaison hat beim Baumarkt- und Baustoffkonzern Hornbach den Start in das bis Ende Februar 2024 laufende Geschäftsjahr überschattet. Nach kalten Tagen im März und April sorgte der Mai zwar mit steigenden Temperaturen für Besserung, doch lasteten weiterhin die durch die Inflation anziehenden Kosten auf dem Unternehmen.

IPO: Thyssenkrupp plant Börsengang für Tochter Nucera am 7. Juli

ESSEN - Der Stahl- und Industriekonzern Thyssenkrupp zurrt die Pläne für den Börsengang seiner Wasserstoff-Tochter weiter fest. Die Aktien von Thyssenkrupp Nucera sollen am 7. Juli erstmals gehandelt werden, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Dazu will der Konzern ab dem kommenden Montag (26.6) bis zu 30,3 Millionen Papiere anbieten. Die Preisspanne wurde dabei auf 19 bis 21,50 Euro festgesetzt. Damit werde die Wasserstoff-Tochter mit 2,4 bis 2,7 Milliarden Euro bewertet, hieß es weiter.

ROUNDUP: Streik oder Schlichtung bei der Bahn? - Fahrgäste planen um

BERLIN - Für Fahrgäste wie Beschäftigte bleibt im Tarifstreit bei der Bahn nach der Kampfansage der Gewerkschaft EVG in den kommenden Wochen vieles ungewiss. EVG-Chef Martin Burkert sagte am Freitag, dass er sich neben unbefristeten Streiks auch eine Schlichtung vorstellen kann. "Sollte der Arbeitgeber mit einer Schlichtungsforderung an uns herantreten, können wir schnell entscheiden", sagte er dem Bayerischen Rundfunk.

ROUNDUP: Habeck gibt grünes Licht für Verkauf von Viessmann-Geschäft

BERLIN - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat keine Einwände gegen den Verkauf des Wärmepumpen-Geschäfts von Viessmann an einen US-Konzern. Das Wirtschaftsministerium erteilte Viessmann im Rahmen einer Investitionsprüfung eine sogenannte Unbedenklichkeitsbescheinigung, wie eine Sprecherin am Freitag in Berlin sagte. Zuerst hatte das "Handelsblatt" berichtet.



-Carlsberg findet Käufer für Russland-Geschäft

-Länder drängen auf Zusagen für 'Digitalpakt 2.0' für Schulen -Vaillant wächst dank des boomenden Wärmepumpengeschäfts kräftig -BCG-Studie: Europäische Autoindustrie verliert an Boden -Lauterbach: Eckpunkte für Klinikreform vermutlich nächsten Donnerstag -Beschäftigte der Süßwarenindustrie erhalten deutlich mehr Geld -Bundesverwaltungsgericht weist Klage zu LNG-Leitung ab -Analyse: Fachkräftelücke im Heizungs- und Klimabereich wird größer -Studie: Deutschland ist bei E-Bikes Hochburg in Europa -ROUNDUP: Bundestag entscheidet über Anti-Engpass-Gesetz für Fiebersaft & Co. -Wissing: Vertrauen in die Bahn nicht aufs Spiel setzen -Pro Bahn: Bei Streik werden Viele ihr Deutschlandticket kündigen -Experte: Kunden haben von Spargel-Sonderangeboten profitiert -Katarischer Staatsfonds steigt in US-Profisport ein

-Unwetter behindert Flugverkehr in Deutschland - Weitere Verzögerungen in München -Umfrage: Jeder Zweite hat kein Verständnis für längere Bahn-Streiks -Kanada: Nach neuem Gesetz keine Nachrichteninhalte mehr auf Facebook -ROUNDUP/Luftwaffen-Inspekteur zu 'Air Defender': Deutschland ist Drehscheibe -Rewe stellt Werbeprospekte ein

-Strengere Regeln für Trinkwasser aus dem Wasserhahn treten in Kraft -Dekra warnt vor Risiken bei automatisierten Fahrzeugen -Digitalminister wollen KI rasch, aber maßvoll regulieren -Miosga ist Will-Nachfolgerin - mehr Maischberger-Talk in der ARD -Zugverkehr in Deutschland noch beeinträchtigt - mehrere Strecken wieder offen -Versicherungswirtschaft: Unwetter-Schäden halten sich 'im Rahmen' -ARD bestätigt: Jessy Wellmer wird 'Tagesthemen'-Moderatorin°

