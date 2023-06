Vaduz (ots) -Die Regierung hat am Freitag, 23. Juni 2023 den zweiten Umsetzungsbericht zu den UNO-Nachhaltigkeitszielen (SDGs) veröffentlicht. Der Bericht ist ein wichtiges Instrument, um den Umsetzungsstand der Ziele im Inland zu verfolgen. Er legt dar, in welchen Bereichen wir uns in Richtung Nachhaltigkeit bewegen und wo nicht. Zudem führt er auf, in welchen Themenbereiche besonderer Handlungsbedarf besteht. Die Ziele gewinnen auch in der liechtensteinischen Privatwirtschaft und in der Zivilgesellschaft zunehmend an Bedeutung.Die UNO-Nachhaltigkeitsziele sind ein zentraler Bestandteil der UNO-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung. Diese ruft alle Staaten der Welt gleichermassen dazu auf, national und global ihren Beitrag zur Erreichung einer nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Die SDGs sind die Leitplanken, anhand derer der Staat und Private Massnahmen gestalten können. Gleichzeitig zeigen sie auch die Verflechtungen zwischen den Inhalten auf.Liechtenstein erstellte 2019 erstmals einen Bericht über die Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele. In diesem Jahr wurde der zweite Bericht verfasst. Dieser zeigt wiederum auf, wie Liechtenstein sowohl aussen- als auch innenpolitisch zur Verbesserung der Nachhaltigkeit beiträgt.Insgesamt positiver TrendDie Umsetzung der SDGs in Liechtenstein entwickelt sich insgesamt positiv. Der Bericht veranschaulicht, dass eine Reihe von SDGs in Liechtenstein gut umgesetzt ist. Besonders positiv zu erwähnen ist der Umsetzungsstand in den Bereichen Armut, Hunger, Gesundheit, Bildung, Wasser, Arbeit und friedliche Gesellschaften. Trotzdem wird auch klarer Handlungsbedarf in mehreren Themengebieten erkannt. Als Grundlage für die Gesamtbeurteilung der einzelnen SDGs und die Entwicklungstrends wurden knapp 70 Indikatoren des Amtes für Statistik herangezogen. Sie wurden den einzelnen Zielen zugeordnet und geben Auskunft darüber, ob Liechtenstein sich bei den einzelnen SDGs in Richtung Nachhaltigkeit bewegt.Auch nichtstaatliche Akteure wurden in den Prozess einbezogenWichtiger Bestandteil des Berichts sind die Resultate der Umfrage bei nichtstaatlichen Akteurinnen und Akteuren. Im Rahmen einer Online-Umfrage konnten diese ihre Bewertung zur Umsetzung der SDGs in Liechtenstein abgeben, den grössten Handlungsbedarf definieren und ihr Engagement zur Umsetzung aller oder einzelner SDGs beschreiben. Die über 50 Rückmeldungen von Nichtregierungsorganisationen, Verbänden, politischen Einrichtungen wie Gemeinden und Parteien sowie Unternehmen verdeutlichen das zunehmende Interesse an den SDGs und am Thema Nachhaltigkeit generell.Der Bericht ist unter dem Link www.llv.li/sdgberichte verfügbar.Wie in der Agenda 2030 vorgesehen wird der Bericht im Juli am hochrangigen politischen Forum über nachhaltige Entwicklung an der UNO in New York vorgestellt.Pressekontakt:Ministerium für Äusseres, Bildung und SportKathrin Nescher-Stützel, Amt für Auswärtige AngelegenheitenT +423 236 60 56Kathrin.Nescher@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100908734