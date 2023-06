© Foto: Gerd Altmann - Pixabay



Morgan Stanley sieht Chinas KI-Bemühungen kurz vor dem Durchbruch - das Land hole schon bald die USA ein. Die US-Bank nennt drei "KI-Enabler", die Anleger jetzt ganz genau verfolgen sollten.

Die KI fühlt sich in China scheinbar pudelwohl: Ihr Datenhunger findet hier besten Treibstoff, Pekings internationaler Führungsanspruch speist sie mit den nötigen finanziellen und regulatorischen Mitteln. "Wir glauben, dass Chinas KI-Entwicklung an einem Wendepunkt steht, der den Wandel des Verbraucherverhaltens und der Wirtschaft vorantreiben und, was noch wichtiger ist, die Verbreitung von Technologien in der gesamten Wirtschaft beschleunigen wird", schreibt Morgan Stanley in einem Bericht vom 19. Juni. Insgesamt beziffert die US-Bank Chinas KI-Potenzial auf 7,4 Billionen US-Dollar.

Die gute Nachricht für Anleger: Laut Morgan Stanley profitieren von Chinas KI-Revolution in erster Linie Börsenkonzerne, die auch in den USA notiert sind. Explizit nennt die Investmentbank die drei Tech-Giganten Alibaba, Baidu und Tencent - und spricht aufgrund ihrer reichhaltigen Datenressourcen und immensen Investitionen von sogenannten "KI-Enablern".

Die Nase vorn hat dabei laut Morgan Stanley das chinesische Google-Pendant - die Suchmaschine Baidu. Sie sei das "beste KI-Unternehmen in China" und der "offensichtlichsten Nutznießer" der 7-Billionen-Dollar-Chance. "Baidu ist einer der wenigen Anbieter von Cloud-Diensten, die ein komplettes Cloud-Framework aufgebaut haben und KI-Angebote von der Hardware über Rahmenwerke und Modelle bis hin zu Industrieanwendungen bereitstellen", heißt es in einer separaten Notiz. Baidu untermauert seine KI-Fähigkeiten mit den in China umfangreichsten Suchdaten, marktreifen Technologien für Intelligentes Fahren und einem erfolgreichen ChatGPT-ähnlichen Produkt. Bei Letzterem genießt das Unternehmen einen First-Mover-Advantage.

Baidus Umsatzwachstum (ohne Marketing-Geschäft) soll in den nächsten drei bis fünf Jahren bei unglaublichen 50 Prozent p. a. liegen. Das spiegelt sich auch im Kurs wider: Morgan Stanleys neues Kursziel liegt nun bei 190 US-Dollar. Das entspricht beim aktuellen Kurs von knapp 142 US-Dollar einem Aufwärtspotenzial von rund 35 Prozent.

Tipp aus der Redaktion: Hohe Gewinne in kürzester Zeit? Die FAST BREAK Trading-Strategie deckt die stärksten Chancen rechtzeitig auf und fackelt nicht lange. Jetzt 30 Prozent Rabatt auf das Jahresabo sichern! Nur für kurze Zeit!

Autor: (tl) für die wallstreetONLINE Zentralredaktion