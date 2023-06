Berlin (ots) -



Zum heute vom Bundestag verabschiedeten Fachkräfteeinwanderungsgesetz sagt der Präsident des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V., (bpa), Bernd Meurer:



"Ein Turbo für die Einwanderung in die Berufe der Langzeitpflege ist es nicht. Wir haben immer darauf hingewiesen, dass die Anwerbung mit one-stop-Zentren in den Herkunftsländern und vereinfachten Anerkennungen der Berufsabschlüsse beschleunigt werden muss. Dies muss nun als Nächstes angegangen werden.



Jetzt gilt es, die im Fachkräfteeinwanderungsgesetz enthaltenen Chancen für die Pflege zu nutzen. Die Zeiten, in denen dringend benötigte Pflegeazubis mit Fluchthintergrund mitten in ihrer Ausbildung abgeschoben wurden, gehören hoffentlich der Vergangenheit an. Die neue Spurwechsellösung muss gerade dann weitreichend genutzt werden, wenn sich jemand für einen Start in die Berufe der Langzeitpflege entschieden hat."



Pressekontakt:



Norbert Grote, bpa-Hauptgeschäftsführer,

Tel.: 030/30 87 88 60, www.bpa.de



Original-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/17920/5542176

Das sind die KI-Gewinner Der kostenlose Report zur KI-Revolution: Diese 5 Aktien müssen auf Ihre Watchlist! Hier klicken