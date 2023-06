© Foto: picture alliance / greatif | Florian Gaul



Zinsgewinne oder Steuern auf russisches Zentralbankvermögen könnten künftig den Wiederaufbau der Ukraine finanzieren. Kritik an den Plänen der Europäischen Kommission gibt es von der Europäischen Zentralbank.

Die Europäische Kommission erwägt, eingefrorenes Vermögen der russischen Zentralbank zum Wiederaufbau der Ukraine einzusetzen. Dadurch würde der Aggressor für den selbst verursachten Schaden haften, gleichzeitig würden europäische Steuerzahler entlastet, so die Idee der Kommissionsmitglieder.

Nun hält die Europäische Zentralbank (EZB) dagegen und kritisiert die Pläne, wie das Handelsblatt berichtet. Einem internen Papier der EU-Ratspräsidentschaft zufolge sieht die Notenbank die Gefahr, dass die rechtlichen und wirtschaftlichen Grundlagen, auf denen die internationale Rolle des Euros beruht, möglicherweise untergraben werden. Sie fürchtet, dass internationale Anleger sich nach einem solchen Schritt aus Europa zurückziehen könnten und Depotbanken und der Euro geschwächt würden. In weiterer Folge könnten die Finanzierungskosten europäischer Staaten steigen.

Es gibt theoretisch zwei Wege, wie die Kommission laut schwedischer EU-Ratspräsidentschaft das russische Vermögen einsetzen könnte: Seit Kriegsbeginn hat die EU 200 Milliarden Euro russisches Zentralbankguthaben eingefroren, ein Großteil davon liegt bei der belgischen Clearinggesellschaft Euroclear. Die EU-Sanktionen verhindern, dass Euroclear die Zins- und Anlagegewinne an die russische Zentralbank auszahlt. Nun erwägt die Kommission dem Handelsblatt zufolge, diese Zinserträge an die Ukraine zu überweisen.

Euroclear müsste die Erträge an die EU übertragen, die diese wiederum an die Ukraine weiterleiten würde. Dabei geht es um beachtliche Summen: Rund 700 Millionen Euro Zinsgewinne sollen die russischen Cash-Reserven, die etwa die Hälfte des Vermögens ausmachen, allein im ersten Quartal 2023 abgeworfen haben. Bei diesem Plan kritisiert die EZB aber nun, dass ein solches Vorgehen "als Eingriff in vertragliche Vereinbarungen und in die Freiheit, offizielle Rücklagen anzulegen, aufgefasst werden", zitiert das Handelsblatt aus dem EU-Papier.

Die Alternative wäre, dass die EU eine Steuer auf Zufallsgewinne der Verwahrer erhebt, um so an der Wertentwicklung des eingefrorenen Vermögens teilzuhaben. Diesen Weg schätzt die EZB als weniger riskant ein - "aber immer noch erheblich", berichtet das Handelsblatt.

(sesch) für die wallstreetONLINE Zentralredaktion