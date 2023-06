DJ Wirtschaftsministerium: Solarindustrie kann Interesse an Förderung bekunden

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeswirtschaftsministerium will den Hochlauf der deutschen Solarindustrie finanziell fördern und hat ein Interessenbekundungsverfahren für solche Unternehmen gestartet, die in Deutschland Produktionskapazitäten in der Solarindustrie auf- oder ausbauen wollen.

Konkret geplant ist eine Investitionsförderung von Leuchtturmprojekten, vor allem in strukturschwachen Regionen. Diesen sollen Zuwendungen nach der sogenannten Matching Clause bis zu der Höhe gewährt werden, die ein gleichwertiges Investitionsprojekt in einem Drittstaat nachweislich erhalten würde, wie das Ministerium erklärte.

"Für zentrale Transformationstechnologien brauchen wir eigene Fertigungskapazitäten in Deutschland und Europa. Das ist nicht nur eine Frage der ökonomischen, sondern auch eine der Wirtschaftssicherheit", sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Der neue Beihilferahmen der EU biete hierfür Möglichkeiten, die die Bundesregierung nutzen wolle.

"Wir starten mit der Photovoltaik und wollen unsere Industrie dabei unterstützen, dauerhaft eine Photovoltaik-Produktion in Deutschland aufzubauen, indem wir Leuchtturmprojekte finanziell unterstützen. Das stärkt nicht nur unsere technologische, sondern auch unsere energiepolitische Souveränität", so Habeck.

Ab dem heutigen Freitag bis zum 15. August können Unternehmen ihr Interesse bekunden, wenn sie Solarmodule oder dafür benötigte Schlüsselkomponenten in Deutschland herstellen oder dafür erforderliche Rohstoffe gewinnen, verarbeiten oder recyceln beziehungsweise dies planen.

Mit der Investitionsförderung sollen Wettbewerbsverzerrungen zum Nachteil des Wirtschaftsstandorts Deutschland verhindert werden und das Land als Standort für PV-Produzenten attraktiv bleiben.

Die Förderung, die auf die Interessensbekundung folgen soll, steht unter dem Vorbehalt der noch laufenden beihilferechtlichen und zuwendungsrechtlichen Prüfungen sowie den Haushaltsverhandlungen.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 23, 2023 09:58 ET (13:58 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.