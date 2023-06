Hamburg (ots) -Wie finde ich den passenden Aufhänger für eine Pressemitteilung? Wie strukturiere ich meine Inhalte richtig? Wie schaffe ich es, dass Journalist:innen meine Texte lesen und für die Berichterstattung nutzen? Vera Klopprogge macht Sie in 90 Minuten fit, um die Qualität Ihrer Pressetexte auf ein neues Level zu heben - mit praxiserprobten Tipps und Tricks, damit Ihre Themen in die Medien kommen.Termin: Mittwoch, 30. August 2023, 14:30 - 16 UhrPressemitteilungen: Professionell im Stil, überzeugend in der Botschaft, klar in der AussagePressemitteilungen sind ein wichtiges PR-Instrument und folgen einem festen Schema bei Aufbau, Inhalt und Sprache. Sie landen täglich zu hunderten im Posteingang von Journalist:innen und leider auch ziemlich schnell im Papierkorb. In diesem Webinar lernen Sie, wie Ihre Pressemitteilung qualitativ heraussticht und von Journalist:innen gelesen und als Basis für Artikel verwendet wird. Dafür stellen wir die Pressemitteilung auf den Prüfstand: gemeinsam holen wir mit schnell umsetzbaren Tipps, Tricks und Checklisten das Beste aus ihr raus und feilen an Sprache und Gestaltung.Programm- Anlässe für Pressemitteilungen- Aufbau einer Pressemitteilung- Einfach und schnell umzusetzende Tipps und Tricks für klare Botschaften, zielgerichtete Zitate, den richtigen Schreibstil und ein gutes Layout- Checkliste für Ihre nächste Pressemitteilung- Inspiration anhand von PraxisbeispielenDas Webinar richtet sich an Einsteiger:innen ins Thema Medienarbeit und Pressemitteilungen, sowie PR-Verantwortliche und -Berater:innen, die ihre Kenntnisse auffrischen oder die Qualität ihrer Pressetexte optimieren möchten.Referentin Vera Klopprogge hat 15 Jahre Berufserfahrung in PR und Marketing, unter anderem als Leiterin Corporate Communications bei Forschungseinrichtungen und Universitäten und als Leiterin Marketing bei der Gebäudetechniksparte von Siemens. Seit 2012 gibt die studierte Germanistin und Kommunikationswissenschaftlerin ihr Know-how in Workshops und Vorträgen weiter. Mitte 2023 hat sie ihre Leidenschaft - ihr Wissen aus der Praxis weiterzugeben - zu ihrem Vollzeitjob gemacht und ist mit Vera Klopprogge Kommunikation & Training selbständig.Eckdaten für das Online-Seminar In 90 Minuten zur besseren Pressemitteilung - Praxistipps zum Durchstarten- Termin: Mittwoch, 30. August 2023, 14:30 - 16 Uhr- Teilnahmegebühr: 105 Euro zzgl. Mwst. / 124,95 Euro inkl. Mwst.- Mindestgruppengröße: 10 Teilnehmende- Stornierung: kostenfrei möglich bis 7 Tage vor dem DurchführungsterminHier geht's zur Anmeldung. (https://www.eventbrite.de/e/in-90-minuten-zur-besseren-pressemitteilung-praxistipps-zum-durchstarten-registrierung-619666458057?aff=Presseportal)Mehr Informationen zur news aktuell Academy (https://www.newsaktuell.de/academy/)Pressekontakt:Marcus Heumann, Leiter der news aktuell Academyacademy@newsaktuell.deTelefon: +49 40 / 4113 32845Original-Content von: news aktuell Academy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/5542194