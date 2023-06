NIESTETAL (dpa-AFX) - Der Wechselrichterhersteller SMA Solar erhöht nach einem besser als erwarteten zweiten Quartal seine Prognose für das Gesamtjahr. So sei die Lieferfähigkeit aufgrund der schnelleren Verbesserung der Materialversorgung auf Zuliefererseite deutlich gestiegen, teilte das Unternehmen am Freitag im hessischen Niestetal mit. So geht SMA Solar nun von einem Jahresumsatz von 1,7 Milliarden bis 1,85 Milliarden Euro aus, das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll 230 Millionen bis 270 Millionen Euro betragen. Bislang hatte das Management beim Umsatz 1,45 Milliarden bis 1,6 Milliarden und beim Ebitda 135 Millionen bis 175 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

Im zweiten Quartal konnte das Unternehmen seine Kennziffern deutlich verbessern. Der Umsatz stieg voraussichtlich von 251 Millionen auf 400 bis 410 Millionen Euro. Das Ebitda dürfte sich auf 60 Millionen bis 70 Millionen Euro verbessert haben, nachdem im Vorjahresabschnitt lediglich ein kleiner Gewinn von einer Million Euro verbucht worden war. SMA hatte im ersten Halbjahr des vergangenen Jahres erheblich mit Lieferengpässen und fehlenden Bauteilen zu kämpfen gehabt. Die Aktie des im MDax notierten Unternehmens sprang an und stieg um 15 Prozent. Die endgültigen Zahlen will SMA am 10. August veröffentlichen./nas/stk