Allane, die Sixt-Abspaltung, erweitert ihr Geschäft in Deutschland: Der bei München ansässige Leasing-Anbieter gab vor kurzem bekannt, dass er eine Zusammenarbeit mit dem auf mobiles Bezahlen fokussierten Unternehmen ryd eingegangen ist. Mit der ryd-App sollen Allane-Kunden Geld und Zeit sparen Kunden von "Sixt Neuwagen" können nun an über 3.500 Tankstellen in Deutschland Kraftstoff durch die ryd-App bezahlen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...