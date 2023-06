Jetzt FAST BREAK ausprobieren, den Chart-Trading -Börsendienst von Stefan Klotter, und bei Abschluss eines Jahresabos 30 Prozent sparen! https://tinyurl.com/43cxxpw3 "Der dümmste Grund, eine Aktie zu kaufen, ist, weil sie steigt" - so lautet ein geflügeltes Börsen-Wort von Warren Buffett. Im Interview mit wallstreetONLINE erklärt Fondsmanager Stefan Schrader von der Titus Unternehmensgruppe, warum für langfristige Investoren nicht das Chartbild, sondern der Preis den Ausschlag gebe. Am Beispiel der Microsoft-Aktie erklärt Schrader, wie Wert und Preis eines Unternehmens auseinanderklaffen können. Wer hier in der Vergangenheit zum falschen Zeitpunkt eingestiegen ist, musste viele Jahre lang auf eine positive Rendite warten - und das obwohl das Unternehmen bestens aufgestellt sei. Warum und vor allem wo Schrader aktuell noch große "Fehlbewertungen" und damit starke Renditechancen für Anleger sieht, verrät er im Interview: Jetzt einschalten!