Der Support Club begrüßt die Entscheidung des Berufungsgerichts von Versailles, die vom Handelsgericht in Nanterre erlassene Anordnung zur Umstrukturierung der Anlegerklassen teilweise aufzuheben und die Klasse der unbesicherten Gläubiger zu ändern. Dies hat erhebliche Auswirkungen auf den gesamten Umstrukturierungsprozess und bedeutet, dass der Abstimmungsprozess neu gestartet werden sollte. In seiner Entscheidung hat das Gericht die Auffassung vertreten, dass die Gläubiger, die besicherte Schulden halten, einschließlich der Banken, denen im ersten und zweiten Schlichtungsverfahren zusätzliche Sicherheiten gewährt wurden, anders als die unbesicherten Gläubiger, also getrennt von den anderen Gläubigern der Klasse 7, eingestuft werden sollten.

Daher fordert der Support Club die Verwalter auf, eine neue Abstimmung mit angemessener Vorankündigung einzuberufen und einen Mechanismus vorzusehen, um die ungesicherten Gläubiger zu identifizieren, denen Sicherheiten gewährt wurden.

Damit sich die Verwalter an das Gesetz halten, gibt es keine andere Möglichkeit, als die Abstimmung neu zu starten und alle bisher abgegebenen Stimmen als ungültig zu betrachten.

Der Support Club prüft auch die weiteren Auswirkungen dieses Urteils und wird zu gegebener Zeit ein weiteres Update geben.

Über den Support Club

Der Support Club ist eine von Fortress Investment Group, Kite Lake Capital, Kyma Capital, LMR Partners und Whitebox Advisors verwaltete Fondsgruppe. Es handelt sich um ungesicherte Gläubiger von Orpea SA (einem französischen Gesundheitsdienstleister) die 497 Millionen Euro der unbesicherten Forderungen von Orpea vertreten und ein Vermögen von über 62 Milliarden Dollar verwalten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230623372968/de/

Contacts:

Medien

ProjectSC@apcoworldwide.com

Frankreich APCO

Mehdy Taleb: +33 7 64 45 00 53

GB Camarco

Ed Gascoigne-Pees: +44 7884 001 949

Phoebe Pugh: +44 7817 421 083