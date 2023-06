Wochenausblick - Notenbankkonferenz der Europäischen Zentralbank zu Beginn der Woche

Werbung









Die kommende Börsenwoche hält vorrangig die Notenbankkonferenz der Europäischen Zentralbank bereit. Aber auch weitere konjunkturseitige Termine, darunter die Verbraucherpreisdaten mehrerer Länder für den zu Ende gehenden Monat Juni.



Montag



Der Montag der Woche startet verhältnismäßig ruhig. Spanien und Finnland veröffentlichen die Berichte zu den Erzeugerpreisen für den Monat Mai. Darüber hinaus erwartet uns der Ifo-Geschäftsklimaindex für den Monat Juni. Dieser monatliche Bericht gilt als relevanter Indikator für die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland. Zuletzt sank der Index im Monat Mai auf 91,7 Punkte, was den ersten Rückgang nach 6 aufeinanderfolgenden Anstiegen darstellte.









Dienstag



Am Dienstag dürfen wir bereits um 9 Uhr deutscher Zeit einer Rede der Notenbankchefin Christine Lagarde auf der Notenbankkonferenz lauschen. Die Konferenz ist per Videostream auf der EZB-Website zugänglich. Ebenfalls halten Zooplus und Kingfisher ihre jeweiligen Hauptversammlungen ab und Delta Air Lines veranstaltet seinen den Investors Day. Am Nachmittag erwarten uns weiterhin der wöchentliche API-Ölbericht sowie das Verbrauchervertrauen der USA für den Monat Juli.









Mittwoch



Am Mittwoch laden neben der Porsche AG auch Unternehmen wir PVA TePla und Arroundtown zu deren Hauptversammlungen. Nachbörslich öffnet Micron Technology seine Bücher für das jüngste Quartal. Von Seiten der Konjunktur erwarten uns die Erzeuger- und Verbraucherpreise aus Italien, sowie das Verbrauchervertrauen aus Frankreich für den Monat Juni. Voraussichtlich dürfte in Brüssel auch ein Gesetzesvorschlag der EU-Kommission zum digitalen Euro vorgelegt werden.





















Donnerstag



Auch am Donnerstag veröffentlichen einige Länder ihre Juni-Daten zu den Verbraucherpreisen. Neben Irland und Deutschland sind darunter auch einige Bundesländer, wie Hessen, Bayern, Brandenburg oder Nordrhein-Westfalen. Ebenfalls erwarten uns die Einzelhandelsumsätze aus Japan und der Bericht für das Bruttoinlandsprodukt (Q1 2023) aus den USA. Ebenfalls legt Nike gegen 22 Uhr deutscher Zeit seine Quartalszahlen vor.













Freitag



Der letzte Tag der Woche und gleichzeitig auch des Monats wartet ebenfalls mit einigen Daten zu den Verbraucherpreisen auf, unter anderem aus Österreich und Polen. Ebenfalls dürfen wir uns aus Deutschland auf die (Juni-) Arbeitslosenzahlen freuen und gegen Nachmittag veröffentlicht die Uni Michigan ihren aktuellsten Bericht zum Verbrauchervertrauen (Juni-Bericht). Unternehmensseitig ist beispielsweise die Hauptversammlung von ProSiebenSat.1 erwähnenswert. Die Aktie konnte sich nach einem Kursrückgang im Mai zuletzt wieder stabilisieren.









