KARLSRUHE (dpa-AFX) - "'Badische Neueste Nachrichten" zu Wladimir Putin:

"Wladimir Putin hat - sichtbar für alle - seine Schwäche gezeigt. Sichtbar auch für seine Elite, die sich zunehmend fragen dürfte, wohin sie es mit dem Mann an der Spitze noch bringen werde. Es gibt viele in Russland, die den Krieg in der Ukraine verabscheuen. Doch sie machen mit, sie stützen die Führungsspitze, sie rechtfertigen - und sagen, dass ein Sieg her müsse, jetzt, wo sie nun in dem Schlamassel drin steckten. Das Schlamassel aber wird nur noch größer."/ra/DP/nas