HALLE (dpa-AFX) - "Mitteldeutsche Zeitung" zur Wagner-Revolte in Russland:

"Der Westen hat an diesem Samstag gut daran getan, die Füße stillzuhalten und in ersten vorsichtigen Reaktionen nur die fortgesetzte Unterstützung der Ukraine zu formulieren. Ein erfolgreicher Putsch gegen Putin hätte zwar die russische Front in der Ukraine erheblich geschwächt. Ein noch weniger rationaler, brutaler Militär mit sadistischen Handlangern an den Schalthebeln des Kremls hätte die Lage langfristig aber dramatisch verschärft. Die kurz gedachte Schlussfolgerung: Der Feind meines Feindes ist mein Freund kann - bezogen auf Kriegsverbrecher wie Putin und Prigoschin - nicht gelten."/ra/DP/nas