Cathay Biotech führt eine Kapitalerhöhung durch und geht eine bedeutende strategische Zusammenarbeit mit der China Merchants Group ein



26.06.2023 / 06:30 CET/CEST

Cathay Biotech, die grösste Beteiligung im Portfolio von HBM Healthcare Investments (15% des Nettovermögens), gab gestern eine bedeutende strategische Zusammenarbeit mit der China Merchants Group (CMG) bekannt. Die Transaktion, die von den Aktionären von Cathay Biotech genehmigt werden muss, umfasst • Eine Kapitalerhöhung durch Cathay Biotech im Betrag von bis zu RMB 6,6 Milliarden, wobei die neuen Aktien von CMG erworben werden; • Die Bildung einer Partnerschaft zwischen dem Gründer und Geschäftsführer von Cathay Biotech, Dr. Xiucai Liu, und der China Merchants Group, die gemeinsam eine kontrollierende Beteiligung an Cathay Biotech halten werden; • Eine Geschäftskooperation zwischen Cathay Biotech und CMG für die strategische Beschaffung von biobasierten Polyamiden, welche von Cathay Biotech hergestellt werden. Die angestrebten Abnahmemengen durch CMG umfassen mindestens 10'000 Tonnen, 80'000 Tonnen und 200'000 Tonnen für die ersten drei Jahre 2023, 2024 und 2025; • Gemeinsame Einrichtung eines Forschungsteams für biobasierte Materialien in den Anwendungsszenarien von CMG, um Verfahren zur Compoundierung und Pultrusion biobasierter Polyamidfasern und Anwendungstechnologien in den Bereichen Container, Bauwesen, Photovoltaik, Logistik usw. zu entwickeln, um die Form der von CMG zu beschaffenden Produkten zu bestimmen. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ankündigungen von Cathay Biotech auf ihrer Website https://www.cathaybiotech.com/en/singgg.aspxcontent . Cathay Biotech (Ticker: 688065) ist ein global führendes Unternehmen im Bereich der synthetischen Biologie. HBM Healthcare Investments ist seit 2006 an Cathay beteiligt. Seit 2020 ist das Unternehmen am STAR Market an der Shanghai Stock Exchange kotiert. Über die China Merchants Group Das 1872 als China Merchants Steam Navigation Company in Shanghai gegründete Unternehmen hat sich seit den 1980er Jahren zu einem der führenden staatlichen Unternehmen Chinas entwickelt und seine Rolle als Global Player in den Bereichen Verkehrsinfrastrukturen, Finanzen, Immobilienentwicklung und Industrieparks ausgebaut. Kontakt Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Dr. Andreas Wicki, +41 41 710 75 77, andreas.wicki@hbmhealthcare.com .

