Juroren entscheiden über die Wahl des Schiffsausrüsters, der die Dekarbonisierung in der gesamten Schifffahrtsindustrie ermöglicht, erleichtert, fördert und vorantreibt YVERDON-LES-BAINS, Schweiz und AMSTERDAM, 26. Juni 2023 - Leclanché SA (SIX: LECN) wurde von der Zeitschrift Electric & Hybrid Marine Technology International zum "Marine Industry Supplier of the Year" ernannt. Die Auszeichnung wurde Guillaume Clément, Vice President, eMarine, Leclanché, im Rahmen einer Zeremonie auf der jährlichen Electric & Hybrid Marine Expo Europe Conference 2023 in Amsterdam überreicht. Das Preisverleihungsprogramm würdigt die weltweit besten Ingenieure, Innovationen und Produkte im Bereich der Elektro- und Hybridschifffahrt. Der Preis 2023, der bereits zum achten Mal vergeben wird, wurde von fünf auf neun Kategorien erweitert, um die Bandbreite der Innovationen im gesamten maritimen Sektor besser widerzuspiegeln. Die Beiträge wurden von einer unabhängigen Jury aus Journalisten und Marineberatern bewertet, die für ihre Teilnahme nicht bezahlt wurden und nicht in Kategorien abstimmen durften, in denen sie einen Interessenkonflikt hätten haben können. Darüber hinaus teilten sie ihre Ergebnisse mit niemandem außer dem Vorsitzenden des Wettbewerbs, so dass es keine Zusammenarbeit gab und die Ergebnisse ein unabhängiges Spiegelbild der Besten in der Branche waren. "Bei der Bewertung der Kategorie Zulieferer des Jahres für die Schifffahrtsindustrie haben wir die Juroren gebeten, eine breite Palette von Kriterien zu berücksichtigen - von spezifischen technologischen Durchbrüchen und Brancheninitiativen bis hin zu Beziehungen zu Herstellern und Verpflichtungen zur Nachhaltigkeit. Diese Kategorie war hart umkämpft, aber die Juroren waren beeindruckt von den individuellen technischen Entwicklungen von Leclanché, dem kollaborativen Entwicklungsansatz des Unternehmens und seinem Profil innerhalb der Branche. sagte Matt Ross, Vorsitzender der Electric & Hybrid Marine Awards und Chefredakteur der Zeitschrift Electric & Hybrid Marine Technology International. Die Juroren äußerten sich unter anderem wie folgt über Leclanché: "Reduzierung des Kobaltverbrauchs und Verringerung des Energiebedarfs bei der Zellproduktion. Dies ist ein großer Schritt in die richtige Richtung."

"Leclanché produziert weiterhin Lösungen für unsere Industrie, und das Engagement ist bemerkenswert."

"Ein Unternehmen, das jeder kennt und dem jeder vertraut."

"Ein breites Spektrum an Gründen - die Herstellung von Batteriezellen umweltfreundlicher zu machen, ist ein wichtiger Grund, würde ich sagen, sowie ein breites Spektrum an Fachwissen in den meisten Bereichen der Entwicklung von Schiffsantriebssystemen." "Wir fühlen uns geehrt und sind dankbar, von dieser hochkarätigen Jury mit dieser hohen Auszeichnung bedacht zu werden. Leclanché ist seit vielen Jahren in der Schifffahrtsindustrie aktiv und wir haben eine starke und beständige Erfolgsbilanz an Innovationen entwickelt", sagte Guillaume Clément. "Zum Beispiel stellen wir unsere Zellen speziell für die Schifffahrt im eigenen Haus her und produzieren sie mit einem wasserbasierten Bindeverfahren auf sehr nachhaltige Weise. Unser flüssigkeitsgekühltes Marine-Racksystem Navius MRS-3 der neuesten Generation wird immer wieder für die größten Marine-Batterieprojekte spezifiziert, darunter von Scandlines und Brittany Ferries, und wird bald eine Vielzahl von Schiffen auf der ganzen Welt mit Strom versorgen. Und schließlich schätzen Integratoren und Hersteller unser Augenmerk auf die Sicherheit und das integrierte aktive Sicherheitssystem". Ein Jahr des Marktwachstums und der Technologieverbesserungen Zu den Faktoren, die zur Wahl von Leclanché als Lieferant des Jahres für die Schifffahrtsindustrie beigetragen haben, gehört die Einführung des Navius MRS-3TM-Systems, das für die Bedürfnisse von Herstellern vollelektrischer und hybrider Marineschiffe entwickelt wurde. Es zeichnet sich gegenüber der Vorgängergeneration MRS-2 durch erhebliche Verbesserungen in Bezug auf die Energiedichte der Batterien, die Modularität und das aktive Sicherheitssystem aus und ist damit das flexibelste und leistungsstärkste Schiffselektrifizierungssystem, das je entwickelt wurde, mit der geringsten CO2-Bilanz. Das Navius MRS-3, einschließlich seines platzsparenden und beliebten Flüssigkeitskühlsystems, bietet einen deutlichen Größen- und Gewichtsvorteil gegenüber den Systemen der Wettbewerber und ist besonders kosteneffizient für Großanlagen. In den letzten zehn Monaten hat Leclanché zahlreiche Aufträge und Unternehmen für eine breite Palette von Projekten gewonnen, darunter Scandlines für die emissionsfreie Fähre PR24, Stena RoRo und Brittany Ferries für Hybridfähren der nächsten Generation, die schottische Caledonian Maritime Assets Limited (CMAL), die CEMRE-Werft und elkon für Zwillings-Hybridfähren sowie die Grimaldi-Gruppe für zwei ihrer neuesten Hybrid-Ro-Ro-Schiffe. Im Bereich Technologie und Nachhaltigkeit konnte Leclanché einen bedeutenden Durchbruch bei der umweltfreundlichen Produktion seiner Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batterien vermelden. Das Unternehmen, das als einer der wenigen vertikal integrierten Anbieter in der Schifffahrtsindustrie seine eigenen modernen G/NMCA-Zellen herstellt, konnte den Kobaltgehalt im Kathodenmaterial von 20 auf 5 Prozent senken. und die Elektroden in einem umweltfreundlichen wasserbasierten Verfahren herstellen. Die Tatsache, dass Leclanché seine Elektroden in einem umweltfreundlichen wasserbasierten Verfahren herstellt, zeigt der Industrie, dass wir auf den Einsatz von hochgiftigen organischen Lösungsmitteln (NMP), die sonst im Produktionsprozess üblich sind, vollständig verzichtet werden kann. Die neuen G/NMCA-Zellen von Leclanché haben eine um 20 Prozent höhere Energiedichte - bei gleicher Größe und Gewicht und ähnlichem Leistungsniveau. Dank der hohen Energiedichte und der hohen Zyklenfestigkeit eignen sich die neuen Zellen besonders gut für den Einsatz in Schiffen und anderen Schwerlastanwendungen. Das Unternehmen stellte außerdem sein neues 6R-Konzept für die Kreislaufwirtschaft im Einklang mit den EU-Vorschriften vor. Die 6R stehen für Reliability (Zuverlässigkeit), Repowering (Erneuerung), Reuse (Wiederverwendung), Recycling (Wiederverwertung) und Recycled Content (Recycelte Bestandteile) sowie Record (Dokumentation) entlang des gesamten Lebenszyklus seiner Lithium-Ionen-Batterien und spiegeln das Engagement des Unternehmens für die EU-Richtlinie wider, bei der Leclanché eine Vorreiterrolle einnimmt. # # # Navius MRS-3 ist ein Warenzeichen von Leclanché SA. Alle anderen Markennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Über Leclanché Leclanché ist ein weltweit führender Anbieter von kohlenstoffarmen Energiespeicherlösungen auf Basis der Lithium-Ionen-Zellentechnologie. Leclanché wurde 1909 in Yverdon-les-Bains, Schweiz, gegründet. Die Geschichte und das Erbe von Leclanché sind in der Innovation von Batterien und Energiespeichern verwurzelt. Die schweizerische Kultur der Präzision und Qualität sowie die Produktionsstätten in Deutschland machen Leclanché zum bevorzugten Partner für Unternehmen, die nach der besten Batterieleistung suchen und Pionierarbeit für positive Veränderungen in der Art und Weise leisten, wie Energie weltweit erzeugt, verteilt und verbraucht wird. Leclanché ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert: Energiespeicherlösungen, E-Mobility-Lösungen und Spezialbatteriesysteme. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 350 Mitarbeiter und verfügt über Repräsentanzen in acht Ländern weltweit. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN). 