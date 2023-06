Gut geplant in den Tag. Mit dem w:o-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

Unternehmenstermine

08:00 Uhr, Großbritannien: AB Foods, Q3 Trading Update

12:00 Uhr, Bank of Ireland, Hauptversammlung

Konjunkturdaten

07:00 Uhr, Finnland: Erzeugerpreise 05/23

09:00 Uhr, Schweiz: KOF Consensus Forecast

09:00 Uhr, Spanien: Erzeugerpreise 05/23

10:00 Uhr, Deutschland: Ifo-Geschäftsklimaindex 06/23

16:30 Uhr, USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 06/23

