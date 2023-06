Nach der sehr schwachen Vorwoche zeichnet sich im DAX zunächst eine leichte Stabilisierung ab. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent höher auf 15 866 Punkte. Auf die Nachrichten vom Wochenende aus Russland reagieren die Märkte recht gelassen. Die Börsen in Japan und Hongkong tendieren kaum verändert, nur in China gibt es leichte Verluste.Zins- und Konjunktursorgen sowie der Kurseinbruch von Siemens Energy hatten den DAX in der Vorwoche ...

