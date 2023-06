EQS-News: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Prognose

pferdewetten.de AG: Mit hoher Dynamik zum nächsten Meilenstein im Ausbau des Retail-Netzes



pferdewetten.de AG: Mit hoher Dynamik zum nächsten Meilenstein im Ausbau des Retail-Netzes Mit inzwischen über 50 Shops "on track" für das Jahresziel von 114 Shops

Drei erste eigene Shops vertraglich gesichert Düsseldorf, 26. Juni 2023 - Die pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777 und DE000A30V8X3) baut inzwischen mit einer sehr hohen Dynamik das eigene Retail-Netz aus und hat im Laufe des Monats Juni die Marke von 50 Sportwetten-Shops geknackt. Damit liegt das Unternehmen auf Kurs, um das Jahresziel von 114 Standorten zu erreichen. Nach einem noch hinter den Erwartungen zurückbleibenden Start 2022 mit zehn Neueröffnungen hat pferdewetten.de nun Monat für Monat das Expansionstempo steigern können. Es zahlt sich aus, dass das Unternehmen einerseits mit hoher Beharrlichkeit seine Pipeline an neuen Shop-Standorten abarbeitet und sich andererseits auch der Genehmigungsstau in einigen Bundesländern aufzulösen beginnt. Neben den bisherigen Franchise-Shops startet pferdewetten.de nun auch wie geplant den Aufbau von Shops im Eigenbestand. Hier wurden jetzt die ersten drei Standorte erworben, die nach Umstellung auf das hauseigene Produkt zukünftig rund 1,5 Mio. € im Jahr zum Konzern-EBITDA beisteuern werden. Pierre Hofer, Vorstand der pferdewetten.de AG: "Wir sind auf einem sehr guten Weg, unser Versprechen von 114 Shops bis Jahresende und 222 Shops bis Ende 2024 einlösen zu können. Stück für Stück werden wir jetzt auch die aufgrund des Staus bei den Neueröffnungen zeitlich etwas verzögerte Umsatz- und Ertragskurve nachziehen." Retail-Ausbau ist zentraler Wachstumstreiber Ziel der pferdewetten.de AG ist es, 2023 einen Rohertrag von rund 16 Mio. Euro im Segment Sportwette-Retail zu erzielen. In diesem Segment liegt ein wesentlicher Treiber für die künftige Ertragskraft der pferdewetten.de AG. Denn 2024 soll mit dann 222 Shops bereits ein Rohertrag von rund 45 Mio. Euro generiert werden. Die prognostizierte positive Umsatz- und Ertragsentwicklung bekommt mit den ersten eigenen Shops einen zusätzlichen Schub. Die Kombination des eigenen etablierten Produkts in der Sportwette mit der guten Ertragskraft der Wett-Shops schafft ein sehr attraktives Umsatz- und Ertragsprofil. Pierre Hofer: "Damit sind wir in der Lage, speziell an besonders guten Standorten gleichermaßen attraktive Multiples für die potenziellen Shop-Verkäufer als auch für die pferdewetten.de AG zu bieten. Unser Ziel ist klar: Wir wollen auf beiden Wegen, also sowohl mit Franchise-Shops wie auch mit eigenen Standorten, mit hohem Tempo weiterwachsen." Kontakt pferdewetten.de AG Telefon: +49 (0) 211 781 782 10 E-Mail: ir@pferdewetten.de Investor Relations: Better Orange IR & HV AG Frank Ostermair Telefon: +49 (0) 89 8896906 14 E-Mail: frank.ostermair@better-orange.de



