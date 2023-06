Der amerikanische Industriezulieferer Applied Industrial Technologies Inc. (ISIN: US03820C1053, NYSE: AIT) wird eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 35 US-Cents ausschütten. Die Auszahlung erfolgt am 31. August 2023 (Record date: 15. August 2023). Im Januar 2023 gab der Konzern eine Anhebung der Dividende um knapp 3 Prozent auf den aktuellen Betrag bekannt. Auf das Jahr hochgerechnet werden somit 1,40 US-Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...