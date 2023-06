Der amerikanische Düngemittelkonzern The Andersons Inc. (ISIN: US0341641035, NASDAQ: ANDE) zahlt am 24. Juli 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,185 US-Dollar aus. Record day ist der 3. Juli 2023. Auf das Jahr hochgerechnet schüttet das Unternehmen 0,74 US-Dollar an seine Investoren aus. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 45,24 US-Dollar (Stand: 23. Juni 2023) einer Dividendenrendite von 1,64 Prozent. ...

