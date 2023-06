EQS-News: Klöckner & Co SE / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

Klöckner & Co geht nächsten Schritt und führt Nexigen® Data Services zur smarten und digitalen Steuerung von CO2-Produktemissionen ein



26.06.2023

Dank der innovativen Technologie-Lösung Nexigen ® Data Services können Kunden künftig auf einen Blick die CO 2 -Emissionshistorie sämtlicher bereits durch Klöckner & Co bezogener Produkte digital einsehen

Data Services können Kunden künftig auf einen Blick die CO -Emissionshistorie sämtlicher bereits durch Klöckner & Co bezogener Produkte digital einsehen Die Daten-Software unterbreitet Kunden selbstständig Vorschläge für alternative, grünere Produkte und zeigt CO 2 -Reduktionspotentiale im Vergleich zu vorherigen Bestellungen an

-Reduktionspotentiale im Vergleich zu vorherigen Bestellungen an Kunden haben die Möglichkeit, ihre Produktemissionen zielgerichtet, transparent und sicher zu reduzieren

Erhöhte Transparenz hinsichtlich des Product Carbon Footprint (PCF) und der einzelnen CO 2 -Emissionen eines Stahlproduktes durch Einsatz von Blockchain-Technologie und Erstellung eines CO 2 -Passports

Duisburg, 26. Juni 2023 - Klöckner & Co unternimmt wenige Monate nach Einführung des Nexigen® PCF Algorithm zur Berechnung individualisierter Product Carbon Footprints (PCFs) einen weiteren entscheidenden Schritt hin zur Dekarbonisierung der Stahlindustrie: Ab sofort können Kunden mit der Technologie-Lösung Nexigen® Data Services ihre Produktemissionen smart und digital managen. Neben dem Einblick in die CO 2 -Emissionshistorie für ihre bei Klöckner & Co bezogenen Produkte schlägt ihnen das Tool für diese auch grünere Alternativen vor und zeigt das damit verbundene Reduktionspotential auf. So unterstützt Klöckner & Co seine Kunden auch hier beim Aufbau nachhaltiger Wertschöpfungsketten und bei der Erreichung ihrer Dekarbonisierungsziele. Nexigen® Data Services macht darüber hinaus die CO 2 -Emissionen eines Stahlproduktes entlang der gesamten Wertschöpfungskette im Rahmen eines CO 2 -Passports sichtbar, der dank Blockchain-Technologie unveränderbar und eindeutig nachverfolgbar ist. Kunden können damit von nun an digital einsehen, wie viele CO 2 -Emissionen (cradle to gate) beim jeweiligen Klöckner-Produkt anfallen - von der Rohstoffgewinnung über die Produktion bis hin zur Verarbeitung, zur Lagerung sowie zum Transport. Damit baut Klöckner & Co seine Vorreiterstellung bei der Transformation der Stahlindustrie weiter aus.

Guido Kerkhoff, Vorsitzender des Vorstands der Klöckner & Co SE: "Mit dem Nexigen® PCF Algorithm bieten wir unseren Kunden bereits seit Jahresbeginn individualisierte Product Carbon Footprints für nahezu all unsere 200.000 Produkte an. Mit den Nexigen® Data Services ermöglichen wir ihnen nun eine noch größere Transparenz und innovative strategische Steuerung ihrer produktbezogenen CO 2 -Emissionen. Sie können den CO 2 -Fußabdruck ihrer Produkte ab sofort gemeinsam mit uns aktiv managen und erhalten Kaufvorschläge für alternative, grünere Produkte. Damit unterstützen wir unsere Kunden bei der Erreichung ihrer Dekarbonisierungsziele und helfen ihnen, nachhaltigere Produkte herzustellen."

Die Technologie-Lösung Nexigen® Data Services wurde eigens von Klöckner & Co entwickelt. Die Emissionsberechnungsmethode des Nexigen® PCF Algorithm als zugrundeliegende Technologie wurde durch den TÜV SÜD zertifiziert. Zudem setzt Klöckner & Co mit Polkadot eine offene Blockchain-Technologie ein, die im Vergleich zu anderen Blockchains eine der energieeffizientesten ist. Darüber hinaus ermöglicht der Einsatz dieser innovativen Technologie ein hohes Maß an Datenintegrität und Resilienz gegen Ausfälle sowie eine lückenlose Transparenz entlang der gesamten Wertschöpfungskette und setzt neue Maßstäbe für das CO 2 -Emissionstracking in der Stahlindustrie. Klöckner & Co-Kunden können dadurch die genaue Herkunft ihrer Emissionen nachverfolgen und gezielte Maßnahmen zur Emissionsreduzierung ergreifen. Die hohe Datenintegrität stellt sicher, dass die Emissionsinformationen stets verlässlich und verifizierbar sind, was eine zuverlässigere und präzisere Analyse ermöglicht. Kunden, die ihre Lieferketten mit Hilfe von Nexigen® Data Services künftig grüner gestalten und regelmäßige Updates über die neuen Funktionen von Nexigen® Data Services erhalten möchten, finden auf www.kloeckner.com ein Kontaktformular zur Registrierung.

Klöckner & Co weitet mit Nexigen® Data Services sein Angebot an transparenten CO 2 -reduzierten Lösungen aus und reagiert damit auf die steigende Nachfrage seiner Kunden und Partner, für bestellte Produkte transparente Informationen zum vollumfänglichen CO 2 -Fußabdruck zu erhalten.

Über Klöckner & Co:

Klöckner & Co ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk mit rund 150 Standorten in 13 Ländern bedient Klöckner & Co über 90.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der Konzern rund 7.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 9,4 Mrd. €. Mit dem Ausbau seines Portfolios an CO 2 -reduzierten Werkstoffen, Service- und Logistikleistungen unter der neuen Dachmarke Nexigen® unterstreicht das Unternehmen seine Rolle als Pionier einer nachhaltigen Stahlindustrie. Gleichzeitig hat sich Klöckner & Co als Vorreiter der digitalen Transformation in der Stahlindustrie zum Ziel gesetzt, seine Liefer- und Servicekette zu digitalisieren und weitgehend zu automatisieren. So möchte sich das Unternehmen zum führenden One-Stop-Shop für Stahl, andere Werkstoffe, Ausrüstung und Anarbeitungsdienstleistungen in Europa und Amerika entwickeln.

Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX®-Index der Deutschen Börse gelistet.

ISIN: DE000KC01000; WKN: KC0100; Common Code: 025808576.



Kontakt zu Klöckner & Co SE:

Presse

Christian Pokropp - Pressesprecher

Head of Corporate Communications | Head of Group HR

+49 203 307-2050

christian.pokropp@kloeckner.com

Investoren

Felix Schmitz

Head of Investor Relations | Head of Strategic Sustainability

+49 203 307-2295

felix.schmitz@kloeckner.com

