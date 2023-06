DJ Aramco und Totalenergies vergeben Aufträge für Milliardenprojekt

Von Mauro Orru

PARIS (Dow Jones)--Die Ölkonzerne Saudi Aramco und Totalenergies haben Aufträge für ihr 11 Milliarden US-Dollar schweres Projekt "Amiral" zur Entwicklung eines neuen petrochemischen Komplexes in Saudi-Arabien vergeben. Die finale Entscheidung für die Investition hatten die Konzerne im Dezember getroffen.

Wie die Konzerne mitteilten, gingen die Aufträge an Hyundai Engineering & Construction, Maire Tecnimont, Sinopec Engineering Group Saudi, Gulf Consolidated Contractors, Mohammed Ali Al-Suwailem Trading and Contracting, Mofarreh Marzouq Al Harbi and Partners sowie Mobarak M. Al Salomi and Partners.

