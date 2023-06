The following instruments on XETRA do have their last trading day on 26.06.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 26.06.2023



ISIN Name

US81180WAT80 SEAGATE HDD CAYMAN 2024

XS1848770407 EIB EUR.INV.BK 18/23 FLR

DE000HLB4ZT4 LB.HESS.THR. IHS 20/23

DE000A2TSTQ2 KRED.F.WIED.19/23 MTN

DE000HLB3SM6 LB.HESS.THR.CARRARA06U/18

DE000HLB3CW9 LB.HESS.THR BON16/23BMW

DE000HLB3BM2 LB.HESS.THR BON16/23DAI

DE000DDA0K18 DZ BANK IS.A954

AT0000A1L8W7 ERSTE GP BNK 16-23MTN1528

