DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

IBM steht vor der Übernahme des Software-Anbieters Apptio. Nach Aussagen von mit der Sachlage vertrauten Personen könnte der Deal im Volumen von rund 5 Milliarden US-Dollar über das Wochenende abgewickelt werden. Apptio gehört Vista Equity Partners und liefert Lösungen für die Kontrolle des Einsatzes von Software und Dienstleistungen und zur Kostenkontrolle. Zu den Kunden gehören Allstate und Bank of America. Es ist nicht klar, ob der kolportierte Kaufpreis Schulden beinhaltet. Vista hatte Apptio 2019 für rund 2 Milliarden Dollar gekauft. IBM befindet sich in einem Umbauprozess und will sich stärker auf das Hybrid-Cloud-Geschäft und auf künstliche Intelligenz konzentrieren. 2019 hatte IBM den Software-Anbieter Red Hat für 35 Milliarden Dollar gekauft. Parallel wurden in den vergangenen Jahren Unternehmensteile wie Kyndryl Holdings und das Geschäft mit Gesundheitsdaten ausgegliedert. Gegenwärtig wird nach unbestätigten Informationen am Verkauf des Geschäfts mit Wetterdaten gearbeitet.

AUSBLICK KONJUNKTUR

Es stehen keine relevanten Daten zur Veröffentlichung an.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.396,25 +0,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.090,00 +0,2% Nikkei-225 32.716,32 -0,2% Hang-Seng-Index 18.835,82 -0,3% Kospi 2.581,29 +0,4% Shanghai-Composite 3.162,08 -1,1% S&P/ASX 200 7.066,70 -0,5%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Weiter sind es vor allem Konjunktursorgen, die für Zurückhaltung bei Anlegern sorgen. Dazu kommen negative Vorgaben von der Wall Street, wo zusätzlich die Befürchtungen vor steigenden Zinsen und deren negativen Auswirkungen auf die globale Wirtschaft das Sentiment belastet hatten. Auch das erhoffte Konjunkturpaket in China, zur Stimulierung der dortigen Wirtschaft, ist bislang ausgeblieben. Die Entwicklungen in Russland vom Wochenende belasten dagegen kaum. Im chinesischen Kernland geht es für den Schanghai-Composite deutlich nach unten. Hier wird erstmals seit vergangenem Mittwoch wieder gehandelt. Damit setzt sich die jüngste Verluststrecke fort. Die CICC-Analysten erwarten, dass die anhaltenden Unsicherheiten vor dem Hintergrund der vorherrschenden globalen Rezessionssorgen und geopolitischen Risiken zunehmen würden; sie warnen vor einer erhöhten Volatilität. Der Hang-Seng-Index in Hongkong verliert ebenfalls leicht. S&P hat derweil die Prognose für das chinesische Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im Jahr 2023 von 5,5 auf 5,2 Prozent gesenkt und begründet dies mit den jüngst enttäuschenden Daten. Für den Kospi in Südkorea geht es nach anfänglichen Verlusten dagegen leicht nach oben.

US-NACHBÖRSE

Kaum marktbewegende Nachrichten gab es im nachbörslichen Handel am Freitag. Für die Aktien von Dish Network ging es um 0,2 Prozent nach unten. Das Unternehmen teilte mit, dass Chief Operating Officer Narayan Iyengar zurücktreten wird. Es wurden allerdings keine Angaben zum Grund für den Rücktritt oder zu einem möglichen Nachfolger gemacht.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.727,43 -0,6% -219,28 +1,8% S&P-500 4.348,33 -0,8% -33,56 +13,3% Nasdaq-Comp. 13.492,52 -1,0% -138,09 +28,9% Nasdaq-100 14.891,48 -1,0% -150,84 +36,1% Freitag Donnerstag Umsatz NYSE (Aktien) 2,60 Mrd 0,84 Mrd Gewinner 909 982 Verlierer 2.024 1.947 Unverändert 92 104

Schwächer - Belastet wurde das Sentiment weiterhin von Zins- und Konjunktursorgen. Fed-Chairman Jerome Powell hatte am Vortag vor dem Kongress noch einmal betont, dass in diesem Jahr mit weiteren Zinserhöhungen zu rechnen sei. Die Fed-Funds-Futures preisten zuletzt eine Wahrscheinlichkeit von 75 Prozent für eine weitere Zinserhöhung im Juli ein. Zudem hatten am Vortag unter anderem die Schweizerische Notenbank und die Bank of England die Zinsen angehoben - letztere sogar deutlicher als erwartet. Konjunkturseitig hat sich die US-Wirtschaft im Juni verlangsamt. Der von S&P Global erhobene Sammelindex fiel. Unter den Einzelwerten gab die Ford-Aktie 1,2 Prozent nach. Der Auto-Hersteller bereitet sich auf einen weiteren Abbau von Stellen vor. Virgin Galactic brachen um 18,4 Prozent ein. Das Raumfahrtunternehmen will neue Aktien im Umfang von bis zu 400 Millionen Dollar ausgeben. Carmax stiegen um 10,1 Prozent. Der Gebrauchtwagenhändler hat im ersten Geschäftsquartal zwar weniger Umsatz und Gewinn erzielt, jedoch wurden die Markterwartungen übertroffen.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,75 -5,0 4,80 32,6 5 Jahre 3,99 -5,5 4,05 -0,9 7 Jahre 3,87 -5,6 3,92 -10,2 10 Jahre 3,74 -5,6 3,79 -14,2 30 Jahre 3,81 -6,0 3,87 -15,7

Die Notierungen legten etwas zu, die Renditen gaben ihre Vortagesgewinne überwiegend wieder ab. Die Renditen sanken wegen gestiegener Rezessionsängste.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:37 Uhr % YTD EUR/USD 1,0910 +0,1% 1,0901 1,0866 +1,9% EUR/JPY 156,45 -0,1% 156,59 155,31 +11,5% EUR/GBP 0,8565 -0,1% 0,8574 0,8556 -3,2% GBP/USD 1,2737 +0,2% 1,2714 1,2701 +5,3% USD/JPY 143,41 -0,2% 143,64 142,85 +9,4% USD/KRW 1.308,81 +0,9% 1.308,81 1.308,06 +3,7% USD/CNY 7,2174 +0,5% 7,1795 7,1795 +4,6% USD/CNH 7,2203 +0,1% 7,2143 7,2128 +4,2% USD/HKD 7,8299 +0,0% 7,8298 7,8297 +0,3% AUD/USD 0,6683 +0,1% 0,6675 0,6692 -1,9% NZD/USD 0,6167 +0,5% 0,6140 0,6141 -2,9% Bitcoin BTC/USD 30.269,89 -0,6% 30.450,27 29.982,85 +82,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen in den USA trieb den Dollar erneut an. Der Dollar-Index stieg deutlich um 0,5 Prozent. Der Euro fiel dagegen im Verlauf auf ein Wochentief, nachdem die Einkaufsmanagerindizes für Juni aus der Eurozone auf breiter Front schwächer als erwartet ausgefallen waren.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,40 69,16 +0,3% +0,24 -12,6% Brent/ICE 74,12 73,85 +0,4% +0,27 -11,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise zeigten sich am Freitag mit leichten Abgaben, auf Wochensicht verbuchten sie aber deutlichere Verluste. Marktteilnehmer verwiesen auf die Erwartung weiterer Zinsanhebungen der Notenbanken, die am Markt Konjunktur- und Nachfragesorgen schürten. Die bürgerkriegsähnlichen Zustände im Ölförderland Russland vom Wochenende zeigen aktuell keine Auswirkungen am Ölmarkt.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.926,86 1.920,80 +0,3% +6,06 +5,7% Silber (Spot) 22,76 22,44 +1,4% +0,32 -5,0% Platin (Spot) 933,30 921,23 +1,3% +12,08 -12,6% Kupfer-Future 3,82 3,80 +0,3% +0,01 +0,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis profitierte etwas von den wieder sinkenden Marktzinsen. Der Preis für die Feinunze des Edelmetalls erhöht sich leicht um 0,3 Prozent.

MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR

BANKEN-SEKTOR USA

US-Finanzministerin Janet Yellen rechnet angesichts geringerer Bankengewinne in diesem Jahr mit mehr Fusionen von Geldhäusern. Höhere Zinssätze und die jüngsten Turbulenzen im Bankensektor machten es teurer, die Einlagen zu halten, sagte sie in einem Interview mit dem Wall Street Journal.

USA/CHINA

Im Kampf gegen die verheerende Droge Fentanyl haben die USA vier chinesische Unternehmen und acht Chinesen angeklagt. Wie US-Justizminister Merrick Garland am Freitag sagte, sollen die Angeklagten Chemikalien zur Herstellung des synthetischen Opioids in die USA geschmuggelt haben. Zwei der Verdächtigen wurden den Angaben zufolge festgenommen.

BIP-PROGNOSE CHINA

S&P hat die Prognose für das chinesische Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im Jahr 2023 von 5,5 auf 5,2 Prozent gesenkt und begründet dies mit den jüngst enttäuschenden Daten. "Das Hauptrisiko für das chinesische Wachstum besteht darin, dass der Aufschwung angesichts des schwachen Verbrauchervertrauens und des Immobilienmarktes weiter an Fahrt verliert", heißt es. Das Fehlen größerer politischer Anreize werde dieses Risiko noch verstärken, warnt die Ratingagentur. Auch zunehmende geopolitische Spannungen seien ein langfristiges Risiko für China, ebenso wie die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die wirtschaftlichen und finanziellen Beziehungen Chinas zu den Industrieländern.

MAROKKO

Wegen der gewalttätigen Zusammenstöße im Westjordanland hat Marokko eine für den Sommer geplante Konferenz mit Israel und arabischen Partnerländern verschoben. Medienberichten zufolge hätte das zweite "Negev-Forum" im Juli in Marokko stattfinden sollen.

ÖLFÖRDERUNG USA

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 26, 2023 01:54 ET (05:54 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

Die Zahl der aktiven Ölbohranlagen in den USA ist laut den Daten des Ölfelddienstleisters Baker Hughes zum siebten Mal in den letzten acht Wochen gesunken. Die Anzahl fiel in der zurückliegenden Woche um 6 auf 546, was den niedrigsten Stand seit Anfang April 2022 darstellt. Die Zahl der Anlagen zur Gasförderung blieb unverändert bei 130.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 26, 2023 01:54 ET (05:54 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.