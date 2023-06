Emittent / Herausgeber: heinemann group SE / Schlagwort(e): Finanzierung/Kapitalmaßnahme

BayBG investiert in Münchner Ladeinfrastruktur-Ausrüster ChargeOne



26.06.2023 / 08:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





BayBG investiert in Münchner Ladeinfrastruktur-Ausrüster ChargeOne

Gewerbekunden wie SIXT und B&B Hotels vertrauen auf ChargeOne

Wachstumsfinanzierung durch einen der großen Beteiligungskapitalgebern für den deutschen Mittelstand

Mu¨nchen, 26. Juni 2023 - Mit Kunden wie SIXT und B&B Hotels entwickelt sich ChargeOne zu einem der führenden Anbieter von Ladekonzepten in Deutschland. Als Marke des Gebäudetechnikspezialisten Claus Heinemann Elektroanlagen GmbH profitiert ChargeOne dabei von jahrzehntelangem Knowhow und den internationalen Aktivitäten der Gruppe. Zur Wachstumsfinanzierung von ChargeOne stellt die BayBG fünf Millionen Euro zur Verfügung. Dafür hat die BayBG, eine der großen Beteiligungskapitalgebern für den deutschen Mittelstand, die aktuelle Finanzierungsrunde der heimemann Gruppe vollständig gezeichnet.

Mit dem zusätzlichen Kapital wird ChargeOne das Wachstum weiter forcieren. Denn Deutschland braucht mehr Ladeinfrastruktur. Bundesweit überstieg die Anzahl an Elektroautos Ende des Jahres 2022 erstmals die Millionenmarke (Quelle: Kraftfahrtbundesamt). Am 1. Januar 2023 waren rund 1,01 Millionen Fahrzeuge gemeldet, der Bestand an Plug-In-Hybrid-Pkw belief sich auf etwa 865.000. Hingegen verzeichnet die Statistik der Bundesnetzagentur zum Jahresbeginn 2023 nur 80.541 öffentliche Ladesäulen.

Seit Ende 2021 fokussiert sich ChargeOne auf Lösungen zur E-Mobilität und bietet gewerblichen Kunden ein breites Leistungsspektrum vom klassischen Kauf bis zu flexiblen "Charging as a Service"-Modellen an. Nachdem die Gruppe im vergangenen Jahr bundesweit rund 1.000 Ladepunkte für Elektrofahrzeuge an unterschiedlichsten Orten im privaten und halb- und öffentlichen Raum installiert hat, sollen es im laufenden Jahr bereits mehr als 2.500 werden - Tendenz in den kommenden Jahren weiter stark steigend. Unter anderem hat ChargeOne im laufenden Jahr den Auftrag erhalten, SIXT in die Elektromobilität zu begleiten. Bis Ende 2023 werden mehr als 1.000 zusätzliche Ladepunkte an SIXT-Stationen in Deutschland, O¨sterreich und der Schweiz installiert. Weitere rund 600 zusätzliche Ladepunkte wird ChargeOne an SIXT-Stationen in Benelux, Italien und Spanien errichten. Anschließend übernimmt ChargeOne auch den Betrieb und den Service. Ein weiterer Referenzkunde sind die B&B Hotels. An den bundesweit über 150 Standorten werden derzeit über 1.500 öffentlich zugängliche Ladepunkte errichtet. Diese Ladepunkte wird ChargeOne als Charge Point Operator (CPO) innerhalb eines innovativen Charging-as-a-Service-Modells selbst betreiben und den geladenen Strom direkt mit den Nutzern abrechnen.

"Mit der Beteiligung in Höhe von fünf Millionen Euro begleiten wir das weitere Wachstum des Service Providers für Ladeinfrastruktur und investieren in die wachsende Branche E-Mobilität, die großes Entwicklungspotenzial aufweist", erklärt Markus Krepek, Investment Manager der BayBG. "Die Anzahl an Ladepunkten läuft der steigenden Anzahl an zugelassenen Elektroautos hinterher, der Bedarf am Ausbau der Infrastruktur ist gegeben."

"Dank unseres starken Hintergrunds als Elektrofachbetrieb können wir einen maßgeblichen Beitrag zum Ausbau der Elektromobilität in Deutschland und darüber hinaus leisten", erklärt Robert Klug, Vorstand der heinemann Group SE. "Wir freuen uns, dass die BayBG uns in die Zukunft begleitet und unser ambitioniertes Ziel unterstützt: Bis zum Jahr 2030 möchten wir einer der führenden deutschen Ladeinfrastrukturbetreiber mit 150.000 installierten Ladepunkten sein".

Kontakt

heinemann group SE

Siedlerstraße 2

85774 Unterföhring

Tel.: +49 89 995 905-0

E-Mail: info@heinemann-elektro.de

Über die heinemann group SE

Die 1902 gegründete Claus Heinemann Elektroanlagen GmbH ist Münchens ältester Elektrofachbetrieb. Heute ist das Unternehmen auf die technische Gebäudeausrüstung, Gebäudeautomation und -digitalisierung im Hochbau - Gewerbebau, öffentlicher Bau, Wohnungsbau (Wohnanlagen, Spezial-/Luxus-Objekte) - spezialisiert. Das Leistungsspektrum reicht von Elektroinstallationen, über Netzwerk- und Kommunikationslösungen, Haustechnik bis hin zum Smart Building sowie Service und Wartung. Mit mehr als 500 Mitarbeitern ist das Unternehmen bundesweit und international aktiv und immer wieder an der Realisierung von Leuchtturmprojekten wie derzeit der neuen Hightech-Arena SAP Garden in München beteiligt. Seit dem Jahr 2021 ist der Geschäftsbereich Elektromobilität unter der Marke ChargeOne gebündelt. Als Charge Point Operator mit flexiblen Charging-as-a-Service-Modellen wird der Komplettservice zur Errichtung und dem Betrieb von Ladeinfrastruktur bis zum Stromverkauf für Gewerbekunden - z. B. aus der Hotellerie, Industriebetriebe, dem Groß- und Einzelhandel sowie der Wohnungswirtschaft - angeboten. Daneben bietet ChargeOne auch attraktive Miet- und Kaufmodelle an. Im Jahr 2021 hat Claus Heinemann eine Gesamtleistung von rund 51 Mio. Euro erzielt. Mehr Infos unter: hg-se.com, chargeone.de

Über die BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft

Die BayBG mit Sitz in München zählt mit einem investierten Volumen von mehr als 380 Mio. Euro zu den großen Beteiligungskapitalgebern für den Mittelstand. Venture Capital- und Beteiligungsinvestments in Form von Minderheitsbeteiligungen und Mezzanine ermöglichen Unternehmen die Umsetzung von Innovations- und Wachstumsvorhaben, die Regelung der Unternehmensnachfolge oder die Optimierung der Kapitalstruktur. Die BayBG agiert als Evergreen-Fonds und unterliegt keinem Exitdruck.

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.