MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für BASF auf "Reduce" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Analyst Markus Mayer rechnet in einer am Montag vorliegenden Studie damit, dass der Chemiekonzern mit den Zahlen für das zweite Quartal seine Zielsetzungen eindampfen muss. Sie dürften die Konsensschätzungen ziemlich deutlich verfehlen, so seine These. Beim operativen Ergebnis (Ebit) vor Sondereinflüssen erwartet der Experte eine Kürzung um eine halbe Milliarde Euro. Trotz der günstigen Bewertung sei es zu früh, um die Aktie zu kaufen./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2023 / 07:33 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000BASF111

