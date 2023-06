Am Ende einer schwachen Handelswoche (-1.3%) ging es für die Tech-Werte um weitere 1% auf 14.891 zurück. Rückblick: Abgesehen vom Donnerstag, an dem der NASDAQ 100 nach einer Gegenreaktion 1,2% zulegen konnte, endete jeder Handelstag der vergangenen Woche für die Tech-Werte mit einem Minus. Dabei waren die Kurse, die am vorangegangenen Freitag das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...