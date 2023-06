Bereits am 15. Juni im LYNX Live Webinar ist mit hoher Wahrscheinlichkeit an der Wall Street von einer Korrektur des Gesamtmarktes ausgegangen. Diese ist nun auch absolut wie erwartet eingetroffen. Im heutigen Marktbericht schauen wir uns an, wie weit diese Korrektur noch gehen könnte, wann wieder mit neuen Kaufsignalen zu rechnen wäre und wie sich der...

